Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

09.02.2026
12:40
Коментари:0
Чувена америчка тенисерка Серена Вилијамс је током Супербоула рекламирала препарате за мршављење.
Познати тениски новинар Хосе Морон је реаговао и изнио низ критика на рачун Вилијамс.
Морон не може да вјерује да Серена рекламира нешто што изазива сијасет нежељених ефеката.
"Сваки пут кад види нешто овако, сјетим се Новака Ђоковића, који је рекао да му је понуђен бланко чек да промовише познати бренд заслађених безалкохолних пића, а који је одговорио да не може да промовише нешто што није у складу са његовим идеалима и да се не ради само о новцу. Он даје добар примјер друштву. Срамота за Серену", написао је Морон.
Qué triste que una figura tan grande como Serena decida usar su altavoz para promocionar en plena Superbowl un medicamento para adelgazar.— José Morón (@jmgmoron) February 9, 2026
Millones de personas viendo eso. Qué horror.
Decenas de efectos secundarios y riesgo para la salud. pic.twitter.com/FA47aHpEoV
Серенин супруг је у управном одбору компаније која се бави производњом овог препарата, а америчка тенисерка је, наводно, захваљујући овом препарату смршала 14 килограма.
Реклама је приказана на полувремену Супербола и у њој Серена сама себи убризгава тај регулатор и наручује нову верзију у облику пилуле.
Тенис
10 ч0
Сцена
10 ч0
Свијет
10 ч0
Остали спортови
11 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
23 ч0
Занимљивости
2 д0
Занимљивости
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму