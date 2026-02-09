Logo
Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

09.02.2026

12:40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"
Фото: Tanjug / AP

Чувена америчка тенисерка Серена Вилијамс је током Супербоула рекламирала препарате за мршављење.

Познати тениски новинар Хосе Морон је реаговао и изнио низ критика на рачун Вилијамс.

Морон не може да вјерује да Серена рекламира нешто што изазива сијасет нежељених ефеката.

"Сваки пут кад види нешто овако, сјетим се Новака Ђоковића, који је рекао да му је понуђен бланко чек да промовише познати бренд заслађених безалкохолних пића, а који је одговорио да не може да промовише нешто што није у складу са његовим идеалима и да се не ради само о новцу. Он даје добар примјер друштву. Срамота за Серену", написао је Морон.

Серенин супруг је у управном одбору компаније која се бави производњом овог препарата, а америчка тенисерка је, наводно, захваљујући овом препарату смршала 14 килограма.

Реклама је приказана на полувремену Супербола и у њој Серена сама себи убризгава тај регулатор и наручује нову верзију у облику пилуле.

