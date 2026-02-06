Коштао 600 милиона долара: Ово је најскупљи филм икада снимљен

06.02.2026
21:49
Коментари:0
Више од четири године након премијере, блокбастер „Ратови звијезда“ и даље држи прво мјесто на листи најскупљих филмова икада снимљених.
Огроман буџет пратила су и огромна очекивања публике, јер је ријеч о филму који је (за сада) закључио једну од највећих и најутицајнијих филмских франшиза у историји.
Серијал филмова „Ратови звијезда“ обиљежио је неколико генерација гледалаца. Оригинална трилогија из 1970-их и 1980-их касније је добила преднаставке, а затим и наставак трилогије.
Након што је сага о Луку Скајвокеру завршена 1983. године филмом „Повратак Џедаја“, очекивања за финале нове трилогије била су изузетно велика.
Филм „Ратови звијезда: Успон Скајвокера“ требало је да стави тачку на читаву сагу – и то са продукцијским буџетом који раније није био чувен.
Радња филма доводи сукоб између Отпора и Првог реда до врхунца. Реј (Дејзи Ридли) наставља потрагу за одговорима о свом поријеклу и вези са Силом, док се Кајло Рен (Адам Драјвер) суочава са сопственом улогом у насљеђу Сита, преноси Блиц.
Фин (Џон Бојега) и По Дамерон (Оскар Ајзак) су поново на првим линијама фронта, борећи се против нове, пријетеће силе. У исто вријеме, цар Палпатин (Ијан Мекдиармид) се враћа из сјенке, доводећи у питање судбину читаве галаксије.
Занимљивости
1 ч0
Свијет
1 ч0
Емисије
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму