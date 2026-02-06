Logo
Large banner

Коштао 600 милиона долара: Ово је најскупљи филм икада снимљен

06.02.2026

21:49

Коментари:

0
Коштао 600 милиона долара: Ово је најскупљи филм икада снимљен

Више од четири године након премијере, блокбастер „Ратови звијезда“ и даље држи прво мјесто на листи најскупљих филмова икада снимљених.

Огроман буџет пратила су и огромна очекивања публике, јер је ријеч о филму који је (за сада) закључио једну од највећих и најутицајнијих филмских франшиза у историји.

Серијал филмова „Ратови звијезда“ обиљежио је неколико генерација гледалаца. Оригинална трилогија из 1970-их и 1980-их касније је добила преднаставке, а затим и наставак трилогије.

Након што је сага о Луку Скајвокеру завршена 1983. године филмом „Повратак Џедаја“, очекивања за финале нове трилогије била су изузетно велика.

Филм „Ратови звијезда: Успон Скајвокера“ требало је да стави тачку на читаву сагу – и то са продукцијским буџетом који раније није био чувен.

О чему се ради у филму “Успон Скајвокера”?

Радња филма доводи сукоб између Отпора и Првог реда до врхунца. Реј (Дејзи Ридли) наставља потрагу за одговорима о свом поријеклу и вези са Силом, док се Кајло Рен (Адам Драјвер) суочава са сопственом улогом у насљеђу Сита, преноси Блиц.

Фин (Џон Бојега) и По Дамерон (Оскар Ајзак) су поново на првим линијама фронта, борећи се против нове, пријетеће силе. У исто вријеме, цар Палпатин (Ијан Мекдиармид) се враћа из сјенке, доводећи у питање судбину читаве галаксије.

Подијели:

Тагови:

"Ratovi zvijezda"

filmovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

Занимљивости

Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

1 ч

0
Замјеник премијера тврди: Бивши министар одбране обмануо колеге у Влади

Свијет

Замјеник премијера тврди: Бивши министар одбране обмануо колеге у Влади

1 ч

0
Операција Београд: Колико вриједи један живот?

Емисије

Операција Београд: Колико вриједи један живот?

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Кинески хороскоп за 2026: Ова 4 знака ће имати највише среће

2 ч

0

Више из рубрике

Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

Занимљивости

Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Кинески хороскоп за 2026: Ова 4 знака ће имати највише среће

2 ч

0
Ова три хороскопска знака увијек заврше у љубавним троугловима

Занимљивости

Ова три хороскопска знака увијек заврше у љубавним троугловима

6 ч

0
Умор главобоља

Занимљивости

Знакови Зодијака који најтеже подносе тмурно вријеме

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Спектакл загарантован: Свечано отворене Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини

22

44

Централне вијести АТВ-а, 06.02.2026.

22

28

Зечевић за АТВ: Штедња није ништа друго него одгођена потрошња

22

21

Звезда пала послије драме у Арени

22

16

Цвијановић са замјеником државног секретара САД

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner