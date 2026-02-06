Logo
Large banner

Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

Извор:

Агенције

06.02.2026

21:38

Коментари:

0
Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

Фармер у југозападној Кини покушао је дроном да превезе прасиће до локалне кланице, али се једно запетљало у жице далековод због чега су мјештани 10 часова били без струје.

Дрон се запетљао у жице док је спуштао прасе низ планину, због чега је животиња сатима висила наглавачке у ваздуху.

Фармер је испричао да је због неприступачног терена транспорт возилима био непрактичан, а инцидент је приписао слабој видљивости.

Полиција је утврдила да фармер може да одговара због кориштења дрона у зони забране летења, као и због преоптерећења уређаја, преноси Танјуг.

"Још прикупљамо доказе. Ако се утврди прекршај, слиједи административна казна и надокнада штете на електроопреми", рекао је полицијски службеник.

Дронови се у Кини често користе у пољопривреди, нарочито у планинским областима, али су и несреће са дроновима честе.

Само у 2024. години забиљежено је више од 40 случајева нелегалне употребе дронова у области Сечуан, с посљедицама од повреда до оштећења имовине и далековода.

Подијели:

Тагови:

dron

Кина

svinje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Замјеник премијера тврди: Бивши министар одбране обмануо колеге у Влади

Свијет

Замјеник премијера тврди: Бивши министар одбране обмануо колеге у Влади

1 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати 11. коло (6. фебруар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

3 ч

0
Гренланд зима

Свијет

Канада отворила конзулат на Гренланду

3 ч

0
Пуцано на српску полицију у Копненој зони безбједности

Србија

Пуцано на српску полицију у Копненој зони безбједности

3 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Кинески хороскоп за 2026: Ова 4 знака ће имати највише среће

2 ч

0
Ова три хороскопска знака увијек заврше у љубавним троугловима

Занимљивости

Ова три хороскопска знака увијек заврше у љубавним троугловима

6 ч

0
Умор главобоља

Занимљивости

Знакови Зодијака који најтеже подносе тмурно вријеме

10 ч

0
Продаје се Шакирино бивше острво на Бахамима

Занимљивости

Продаје се Шакирино бивше острво на Бахамима

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Спектакл загарантован: Свечано отворене Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини

22

44

Централне вијести АТВ-а, 06.02.2026.

22

28

Зечевић за АТВ: Штедња није ништа друго него одгођена потрошња

22

21

Звезда пала послије драме у Арени

22

16

Цвијановић са замјеником државног секретара САД

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner