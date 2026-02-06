Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

Извор:
Фармер у југозападној Кини покушао је дроном да превезе прасиће до локалне кланице, али се једно запетљало у жице далековод због чега су мјештани 10 часова били без струје.
Дрон се запетљао у жице док је спуштао прасе низ планину, због чега је животиња сатима висила наглавачке у ваздуху.
Фармер је испричао да је због неприступачног терена транспорт возилима био непрактичан, а инцидент је приписао слабој видљивости.
Полиција је утврдила да фармер може да одговара због кориштења дрона у зони забране летења, као и због преоптерећења уређаја, преноси Танјуг.
"Још прикупљамо доказе. Ако се утврди прекршај, слиједи административна казна и надокнада штете на електроопреми", рекао је полицијски службеник.
Дронови се у Кини често користе у пољопривреди, нарочито у планинским областима, али су и несреће са дроновима честе.
Само у 2024. години забиљежено је више од 40 случајева нелегалне употребе дронова у области Сечуан, с посљедицама од повреда до оштећења имовине и далековода.
