Ова три хороскопска знака увијек заврше у љубавним троугловима

Извор:

Индекс

06.02.2026

16:48

Коментари:

0
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Неки људи као да су магнетски привучени компликованим љубавним ситуацијама. Било да су сами, у вези или се само забављају, често се налазе у везама у којима је укључен неко други.

Понекад су они ти који бирају између две особе, а понекад су они ти који несвјесно постају дио нечије недовршене приче. Астрологија показује да су одређени знакови склонији таквим компликованим везама. У наставку су три хороскопска знака која ће се највјероватније наћи у љубавним троугловима.

Близанци

Близанци су радознали, шармантни и воле узбуђења. Тешко им је да дуже вријеме остану фокусирани на једну особу, осим ако се не осјећају стално ментално стимулисани. Управо та потреба за разноликошћу их често доводи до ситуација у којима одржавају контакт са више потенцијалних партнера истовремено. Не раде то увијек свјесно, али је лако да се растргну између двије опције.

Вага

Ваге не подносе усамљеност и желе да буду вољене. Ако осјећају недостатак пажње или потврде у вези, могу се отворити некоме другом, чак и ако нису формално прекинули претходну везу. Њихова неодлучност додатно компликује ситуацију јер им је тешко да прекину везе, чак и када су емоционално кренули даље. Ово ствара класичан љубавни троугао.

Риба

Рибе су романтичне и склоне идеализацији. Ако упознају некога ко их разумије на дубљем нивоу, лако ће се емоционално везати, чак и ако су већ у вези. Често не постављају јасне границе јер не желе никога да повреде, али управо то доводи до замршених веза гдје нико не зна на чему је.

Хороскоп

