Знакови Зодијака који најтеже подносе тмурно вријеме

Извор:

Б92

06.02.2026

12:30

Умор главобоља
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Док једни функционишу исто без обзира на вријеме, други буквално осјете како им енергија опада, расположење се гаси, а друштвени живот иде на паузу.

Можда живимо у земљи када су љета врела, али и тих неколико сивих, влажних, тмурних мјесеци годишње зна да направи хаос у глави.

За ове хороскопске знакове, сунце није само лијепо вријеме – то је гориво. Кад га нема, мотивација пада, ентузијазам нестаје и све дјелује некако… без боје.

Лав

Без сунца = без пуњења батерије

Лав је буквално соларни панел Зодијака.

Њиме влада Сунце и то се види у свему – у ставу, самопоуздању, потреби да сија. Кад небо постане сиво, Лав осјећа као да му је неко смањио јачину свјетла.

У мрачним данима може постати тиши, повученији и мање мотивисан него иначе. Нема ону „main character energy“ која му је природна па се јављају и блага несигурност и меланхолија. Зими? Лав преживљава – али не блиста.

Вага

Кад нема естетике – нема ни баланса

Вага живи за љепоту, склад и пријатне импулсе.

Сиво небо, тмурни дани и недостатак свјетлости јој ремете унутрашњи баланс.

Није то драматична туга, већ суптилни пад расположења – као кад вам цијели фид изгледа досадно.

У таквом периоду Вага постаје неодлучнија, повлачи се из друштвених планова и све види мало песимистичније него што јесте. Није да јој је лоше – само јој фали боја.

Рибе

Упијају атмосферу – и ону лошу

Рибе су емоционални сунђери.

Све што је у ваздуху, уђе директно у њихову енергију. Кад је вријеме мрачно, тихо и тешко, Рибе то осјећају дубоко – често и јаче него што би жељеле.

Могу упасти у интроспективни мод, размишљати превише, повући се и жељети више самоће него иначе. Њихова меланхолија није гласна, али је интензивна.

Тмурни дани код Риба често значе емотивни "offline", преноси Б92.

Тагови:

Хороскоп

невријеме

oblačno

