Кошарац; Опозиција спремна на све осим да призна пораз

Извор:
СРНА
06.02.2026
12:20
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је за Срну да је опозиција у Српској спремна на све, осим да призна пораз на изборима и прихвати вољу српског народа.
Кошарац је указао да им у томе свесрдно помажу политичко Сарајево, нелегитимни Кристијан Шмит, Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ и Уставни суд БиХ.
"Свјесни су да на изборима не могу побиједити политике Милорада Додика и Синише Карана јер иза њих стоје грађани Републике Српске", рекао је Кошарац.
Он је истакао да су те политике воља Српске и српског народа.
"Опозициони кандидат Бранко Блануша је пројекат Сарајева, Шмита, ЦИК-а и Уставног суда БиХ и њиховог удруженог дјеловања против Српске", нагласио је Кошарац.
Република Српска
Стевандић: Српска ће наставити да знањем гради свој суверенитет
Он сматра да су поновљени избори на одређеним бирачким мјестима у 17 локалних заједница избори по њиховом диктату, а не из потребе.
"То су избор између воље српског народа или воље Сарајева, Шмита и ЦИК-а. Нисмо наивни. Јасно нам је шта раде. И то што раде им је узалудно", поручио је Кошарац.
Он је поновио да ће српски народ у недјељу, 8. фебруара, поново потврдити своју вољу и потврдити побједу Синише Карана. "Побиједиће Српска", поручио је Кошарац.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
08
14
02
13
56
13
52
13
50
Тренутно на програму