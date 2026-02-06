Logo
Кошарац; Опозиција спремна на све осим да призна пораз

СРНА

06.02.2026

12:20

Кошарац; Опозиција спремна на све осим да призна пораз
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је за Срну да је опозиција у Српској спремна на све, осим да призна пораз на изборима и прихвати вољу српског народа.

Кошарац је указао да им у томе свесрдно помажу политичко Сарајево, нелегитимни Кристијан Шмит, Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ и Уставни суд БиХ.

"Свјесни су да на изборима не могу побиједити политике Милорада Додика и Синише Карана јер иза њих стоје грађани Републике Српске", рекао је Кошарац.

Он је истакао да су те политике воља Српске и српског народа.

"Опозициони кандидат Бранко Блануша је пројекат Сарајева, Шмита, ЦИК-а и Уставног суда БиХ и њиховог удруженог д‌јеловања против Српске", нагласио је Кошарац.

NENAD-STEVANDIĆ-230925

Република Српска

Стевандић: Српска ће наставити да знањем гради свој суверенитет

Он сматра да су поновљени избори на одређеним бирачким мјестима у 17 локалних заједница избори по њиховом диктату, а не из потребе.

"То су избор између воље српског народа или воље Сарајева, Шмита и ЦИК-а. Нисмо наивни. Јасно нам је шта раде. И то што раде им је узалудно", поручио је Кошарац.

Он је поновио да ће српски народ у нед‌јељу, 8. фебруара, поново потврдити своју вољу и потврдити побједу Синише Карана. "Побиједиће Српска", поручио је Кошарац.

Сташа Кошарац

opozicija

Коментари (0)
Large banner

