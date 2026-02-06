Данас достављање изборног материјала за поновљене изборе

Извор:
Централна изборна комисија БиХ данас ће доставити изборни материјал изборним комисијама у 17 основних изборних јединица у којима ће на 136 бирачких мјеста бити одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске.
Из ЦИК-а подсјећају да право гласа у недјељу, 8. фебруара, на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске има 84.474 бирача, те даће бирачка мјеста бити отворена од 7.00 до 19.00 часова.
Преглед бирачких мјеста на којим се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске, као и права и обавеза 4.894 посматрача доступни су на веб-страници ЦИК-а.
ЦИК БиХ позвао је све учеснике изборног процеса да допринесу да се поновљени избори за предсједника Републике Српске одрже у складу са законом и демократским стандардима, а посебно изборну администрацију да стриктно примјењују одредбе Изборног закона БиХ и инструкције овог тијела.
Поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске биће одржани на појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
Процијењено је да ће трошкови одржавања поновљених избора износити 600.000 КМ.
