Ако имате висок притисак будите опрезни са овим намирницама

Како би се смањио ризик од хипертензије, препоручује се ограничавање уноса хране богате засићеним мастима и натријумом.
Управо скривена со у намирницама које свакодневно конзумирамо често представља највећи проблем нарочито када је реч о индустријски прерађеној храни.
Нова студија истраживача са Медицинског факултета Џонс Хопкинс указује да план исхране са ниским садржајем натријума и засићених масти, познат као ДАСХ дијета, може значајно допринијети снижењу крвног притиска код особа са дијабетесом типа 2.
Омиљени додатак сендвичима може бити директно повезан с повишеним крвним притиском.
Иако садрже одређене хранљиве састојке, кисели краставчићи имају изузетно висок садржај натријума.
"Један велики кисели краставац садржи више од двије трећине идеалне дневне количине натријума за одраслу особу", упозорава регистрована дијететичарка Девон.
Често се представља као здравија алтернатива путеру или масти, али нутриционисти упозоравају на опрез.
Кокосово уље садржи око 90 одсто засићених масти, што је више него у путеру, говеђој или свињској масти.
Професор Волтер Вилет са Харвардске школе јавног здравља истиче да прекомеран унос засићених масти може негативно утицати на здравље срца, преноси 24sedam.
Мало ко хљеб повезује с високим садржајем соли, али управо он може значајно допринијети дневном уносу натријума.
Једно парче хљеба у просеку садржи између 100 и 200 милиграма натријума, што значи да сендвич може обезбједити и до половине препоручене дневне количине.
