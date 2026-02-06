Logo
Ако имате висок притисак будите опрезни са овим намирницама

06.02.2026

11:05

Коментари:

0
Ако имате висок притисак будите опрезни са овим намирницама
Фото: Pixabay

Како би се смањио ризик од хипертензије, препоручује се ограничавање уноса хране богате засићеним мастима и натријумом.

Управо скривена со у намирницама које свакодневно конзумирамо често представља највећи проблем нарочито када је реч о индустријски прерађеној храни.

Нова студија истраживача са Медицинског факултета Џонс Хопкинс указује да план исхране са ниским садржајем натријума и засићених масти, познат као ДАСХ дијета, може значајно допринијети снижењу крвног притиска код особа са дијабетесом типа 2.

Кисели краставчићи

Омиљени додатак сендвичима може бити директно повезан с повишеним крвним притиском.

Bolnica

Здравље

СЗО открива: Трећина случајева рака може бити спријечена, ево на који начин

Иако садрже одређене хранљиве састојке, кисели краставчићи имају изузетно висок садржај натријума.

"Један велики кисели краставац садржи више од двије трећине идеалне дневне количине натријума за одраслу особу", упозорава регистрована дијететичарка Девон.

Кокосово уље

Често се представља као здравија алтернатива путеру или масти, али нутриционисти упозоравају на опрез.

Кокосово уље садржи око 90 одсто засићених масти, што је више него у путеру, говеђој или свињској масти.

Огњен Тадић-03112025

Република Српска

Тадић: Политичко Сарајево рушећи Дејтон наставља процес дезинтеграције БиХ

Професор Волтер Вилет са Харвардске школе јавног здравља истиче да прекомеран унос засићених масти може негативно утицати на здравље срца, преноси 24sedam.

Хљеб

Мало ко хљеб повезује с високим садржајем соли, али управо он може значајно допринијети дневном уносу натријума.

Једно парче хљеба у просеку садржи између 100 и 200 милиграма натријума, што значи да сендвич може обезбједити и до половине препоручене дневне количине.

Коментари (0)
