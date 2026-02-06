Logo
Large banner

СЗО открива: Трећина случајева рака може бити спријечена, ево на који начин

Извор:

Танјуг

06.02.2026

11:03

Коментари:

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Најновија анализа Свјетске здравствене организације (СЗО) показала је да више од трећине свих случајева рака у свијету може да буде спријечено промјеном понашања и животних навика.

Рак плућа, желуца и грлића материце чини скоро половину случајева болести канцера у свијету.

Пензионери

Друштво

Како до пензије без радне књижице?

Како се наводи, милиони смртоносних карцинома сваке године могу да се спријече медицинском интервенцијом, промјенама понашања, смањењем професионалних ризика, или сузбијањем загађивача животне средине - првенствено везаних за пушење и конзумирање алкохола.

"Суочавање са овим узроцима представља једну од најмоћнијих прилика за смањење глобалног терета рака", указала је епидемиолошкиња у СЗО и главна ауторка анализе, Изабел Сорџоматарам, пренио је часопис "Сајенс алерт".

Анализа је показала да је 2022. године било скоро 19 милиона нових случајева рака, а око 38 одсто тих дијагноза било је повезано са 30 промјенљивих фактора ризика.

Трговина-новац

Свијет

Настављен пад цијена хране

То је укључивало пушење дувана, конзумирање алкохола, висок индекс тјелесне масе, недовољну физичку активност, дуван без дима као што је дуван за жвакање, традиционални стимуланс познат као арека орах, неоптимално дојење, загађење ваздуха, ултраљубичасто зрачење, инфективне агенсе и више од десетак изложености професионалним ризицима.

Фактор број један који се може спријечити је пушење дувана које је у тој години било повезано са 15 одсто свих случајева рака. За мушкарце је ризик био посебно висок, а пушење је допринијело настанку 23 одсто свих нових случајева канцера код мушкараца на глобалном нивоу те године. Пушење није, међутим, једини узрок, а загађење ваздуха такође игра улогу, при чему његов утицај варира у зависности од региона. У Источној Азији, на примјер, око 15 одсто свих случајева рака плућа код жена било је последица загађења ваздуха.

У међувремену, у Сјеверној Африци и Западној Азији, приближно 20 одсто свих случајева код мушкараца било је посљедица загађења ваздуха. Послије пушења, други међу промјенљивим факторима начина живота био је конзумирање алкохола, наводи се у студији.

Огњен Тадић-03112025

Република Српска

Тадић: Политичко Сарајево рушећи Дејтон наставља процес дезинтеграције БиХ

Овај узрок је допринио настанку 3,2 одсто свих нових случајева оболијевања од канцера.

Подијели:

Тагови:

rak

SZO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Паре у марту стижу за три знака

Занимљивости

Паре у марту стижу за три знака

3 ч

0
Путин добија извјештаје о истрази атентата на руског генерала

Свијет

Путин добија извјештаје о истрази атентата на руског генерала

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ове знакове очекује срећа какву нису могли ни сањати

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Перо и Јасмин ухваћени у краћи алуминијумских панела

3 ч

0

Више из рубрике

Ноге масажа депилација

Здравље

Отицање ногу није безазлено: Може указивати на озбиљне здравствене проблеме

5 ч

0
Таблете лијекови

Здравље

Грађани БиХ највише новца остављају за ове лијекове

1 д

0
Doktor, mikroskop

Здравље

Руски научници открили механизам за сузбијање раста ћелија рака

1 д

0
Опасан ТикТок изазов узнемирио љекаре: Може бити смртоносно

Здравље

Опасан ТикТок изазов узнемирио љекаре: Може бити смртоносно

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

13

45

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner