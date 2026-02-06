СЗО открива: Трећина случајева рака може бити спријечена, ево на који начин

Извор:
Најновија анализа Свјетске здравствене организације (СЗО) показала је да више од трећине свих случајева рака у свијету може да буде спријечено промјеном понашања и животних навика.
Рак плућа, желуца и грлића материце чини скоро половину случајева болести канцера у свијету.
Како се наводи, милиони смртоносних карцинома сваке године могу да се спријече медицинском интервенцијом, промјенама понашања, смањењем професионалних ризика, или сузбијањем загађивача животне средине - првенствено везаних за пушење и конзумирање алкохола.
"Суочавање са овим узроцима представља једну од најмоћнијих прилика за смањење глобалног терета рака", указала је епидемиолошкиња у СЗО и главна ауторка анализе, Изабел Сорџоматарам, пренио је часопис "Сајенс алерт".
Анализа је показала да је 2022. године било скоро 19 милиона нових случајева рака, а око 38 одсто тих дијагноза било је повезано са 30 промјенљивих фактора ризика.
То је укључивало пушење дувана, конзумирање алкохола, висок индекс тјелесне масе, недовољну физичку активност, дуван без дима као што је дуван за жвакање, традиционални стимуланс познат као арека орах, неоптимално дојење, загађење ваздуха, ултраљубичасто зрачење, инфективне агенсе и више од десетак изложености професионалним ризицима.
Фактор број један који се може спријечити је пушење дувана које је у тој години било повезано са 15 одсто свих случајева рака. За мушкарце је ризик био посебно висок, а пушење је допринијело настанку 23 одсто свих нових случајева канцера код мушкараца на глобалном нивоу те године. Пушење није, међутим, једини узрок, а загађење ваздуха такође игра улогу, при чему његов утицај варира у зависности од региона. У Источној Азији, на примјер, око 15 одсто свих случајева рака плућа код жена било је последица загађења ваздуха.
У међувремену, у Сјеверној Африци и Западној Азији, приближно 20 одсто свих случајева код мушкараца било је посљедица загађења ваздуха. Послије пушења, други међу промјенљивим факторима начина живота био је конзумирање алкохола, наводи се у студији.
Овај узрок је допринио настанку 3,2 одсто свих нових случајева оболијевања од канцера.
