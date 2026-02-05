Logo
Large banner

Руски научници открили механизам за сузбијање раста ћелија рака

Извор:

Танјуг

05.02.2026

12:43

Коментари:

0
Doktor, mikroskop
Фото: Pexels

Руски и међународни научници открили су природни механизам који може да сузбије енергетски метаболизам ћелија рака дебелог цријева, саопштили су истраживачи.

Према њиховим наводима, ензим каспаза-2 дјелује као "кочница" на дисање ћелија тумора, ускраћујући им енергију потребну за раст, пренијела је Риа новости.

Резултати пројекта, који је финансиран грантом Руске научне фондације, објављени су у часопису "Ћелијска комуникација и сигнализација".

Каспаза-2 је раније позната по улози у смрти ћелија, али ново истраживање је показало да има и функцију регулације ћелијског дисања.

Студија је показала да ћелије рака којима недостаје каспаза-2 троше између 20 и 40 одсто више кисеоника, што активира митохондријски ензим сукцинат дехидрогеназу и доводи до акумулације реактивних врста кисеоника које подстичу раст тумора.

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић на састанку с радницима ЖРС: Нећемо молити

Ефекат је посебно примијећен код женских мишева коришћених у експерименту.

"Потврдили смо механизам у јединственом соју мишева развијених без каспазе-2. Занимљиво је да се ефекат јавља само код жена", рекла је истраживач Института за молекуларну биологију В.А. Енгелхардта РАН, Марија Јапринцева.

Професор Борис Животовски са Московског универзитета "Ломоносов" је истакао да је колоректални карцином други водећи узрок смрти од рака у свијету и универзални модел за тестирање нових терапијских концепата.

Научници планирају да искористе ово откриће за развој лијекова који би појачали или имитирали дејство каспазе-2, чиме би туморима ускраћивали енергију за раст и диобу.

Подијели:

Тагови:

Русија

naučnici

rak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Адријана Станар, директорица Дома здравља Соколац осумњичена за издавање лажног налаза Огњену Орашанину

Хроника

Директорица ДЗ Соколац осумњичена за издавање лажног налаза Огњену Орашанину

2 ч

0
Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић на састанку с радницима ЖРС: Нећемо молити

2 ч

0
ОПРЕЗ Ове собне биљке могу бити фаталне по здравље

Савјети

ОПРЕЗ Ове собне биљке могу бити фаталне по здравље

2 ч

0
Украјинска ракета Фламинго

Свијет

Украјина напала: Фламингом ударила на Орешник

2 ч

1

Више из рубрике

Опасан ТикТок изазов узнемирио љекаре: Може бити смртоносно

Здравље

Опасан ТикТок изазов узнемирио љекаре: Може бити смртоносно

2 ч

0
Колико мандарина је превише за организам

Здравље

Колико мандарина је превише за организам

2 ч

0
Погрбљено сједење опасније је него што мислите, ево зашто

Здравље

Погрбљено сједење опасније је него што мислите, ево зашто

4 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Млади све више оболијевају од рака: Доктор упозорава на ове наизглед безазлене симптоме

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner