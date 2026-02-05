Руски научници открили механизам за сузбијање раста ћелија рака

Извор:
Танјуг
05.02.2026
12:43
Коментари:0
Руски и међународни научници открили су природни механизам који може да сузбије енергетски метаболизам ћелија рака дебелог цријева, саопштили су истраживачи.
Према њиховим наводима, ензим каспаза-2 дјелује као "кочница" на дисање ћелија тумора, ускраћујући им енергију потребну за раст, пренијела је Риа новости.
Резултати пројекта, који је финансиран грантом Руске научне фондације, објављени су у часопису "Ћелијска комуникација и сигнализација".
Каспаза-2 је раније позната по улози у смрти ћелија, али ново истраживање је показало да има и функцију регулације ћелијског дисања.
Студија је показала да ћелије рака којима недостаје каспаза-2 троше између 20 и 40 одсто више кисеоника, што активира митохондријски ензим сукцинат дехидрогеназу и доводи до акумулације реактивних врста кисеоника које подстичу раст тумора.
Ефекат је посебно примијећен код женских мишева коришћених у експерименту.
"Потврдили смо механизам у јединственом соју мишева развијених без каспазе-2. Занимљиво је да се ефекат јавља само код жена", рекла је истраживач Института за молекуларну биологију В.А. Енгелхардта РАН, Марија Јапринцева.
Професор Борис Животовски са Московског универзитета "Ломоносов" је истакао да је колоректални карцином други водећи узрок смрти од рака у свијету и универзални модел за тестирање нових терапијских концепата.
Научници планирају да искористе ово откриће за развој лијекова који би појачали или имитирали дејство каспазе-2, чиме би туморима ускраћивали енергију за раст и диобу.
