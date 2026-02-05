Logo
Украјина напала: Фламингом ударила на Орешник

Извор:

Агенције

05.02.2026

12:35

Украјинска ракета Фламинго
Фото: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Украјинске одбрамбене снаге извеле су серију удара на комплекс зграда у оквиру којих се врши припрема за лансирање интерконтиненталних балистичких ракета средњег домета "Орешник".

Како је пренио украјински портал "НВ.уа", погођен је полигон Капустин Јар у Астраханској области Руске Федерације.

Није међутим прецизирано када су удари извршени, а умјесто тога наведено је да су они изведени у јануару 2026.

Украјински медији су такође навели и да је мјесто лансирања "Орешника", који су Руси у више наврата лансирали на Украјину и изазвали бројне жртве и материјалну штету, погођено "Фламинго" ракетама.

зеленски стигао у САД

Свијет

Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

Ријеч је о украјинској, како су је описивали, "монструозној" ракети с дометом од 2.900 километара и бојевом главом од 1.150 килограма.

"Фламинго" је у потпуности домаће производње, наводно способан да погоди циљеве дубоко у европском дијелу Русије, па чак и у западном Сибиру.

Руска пријестоница Москва такође може бити погођена овом ракетом.

Серијска производња ракете је у Карпатима, наводе извјештаји, а њена прва борбена употреба била је током љета.

