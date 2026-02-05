Украјина напала: Фламингом ударила на Орешник

Извор:
Агенције
05.02.2026
12:35
Коментари:1
Никола Јокић се недавно вратио послије паузе након повреде кољена, а опет се повриједио, јер је изврнуо зглоб на утакмици са Њујорк Никсима (134:127).
Украјинске одбрамбене снаге извеле су серију удара на комплекс зграда у оквиру којих се врши припрема за лансирање интерконтиненталних балистичких ракета средњег домета "Орешник".
Како је пренио украјински портал "НВ.уа", погођен је полигон Капустин Јар у Астраханској области Руске Федерације.
Није међутим прецизирано када су удари извршени, а умјесто тога наведено је да су они изведени у јануару 2026.
Украјински медији су такође навели и да је мјесто лансирања "Орешника", који су Руси у више наврата лансирали на Украјину и изазвали бројне жртве и материјалну штету, погођено "Фламинго" ракетама.
Свијет
Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника
Ријеч је о украјинској, како су је описивали, "монструозној" ракети с дометом од 2.900 километара и бојевом главом од 1.150 килограма.
"Фламинго" је у потпуности домаће производње, наводно способан да погоди циљеве дубоко у европском дијелу Русије, па чак и у западном Сибиру.
Руска пријестоница Москва такође може бити погођена овом ракетом.
Серијска производња ракете је у Карпатима, наводе извјештаји, а њена прва борбена употреба била је током љета.
❗️🇺🇦Flamingo missiles struck the infrastructure of the 🇷🇺Kapustin Yar test range, from where the Oreshnik is launched — Ukrainian General Staff— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) February 5, 2026
On the territory of the test range, some buildings were damaged, one of the hangars was destroyed, and personnel were evacuated. pic.twitter.com/e155COXVYd
Најновије
Најчитаније
14
51
14
47
14
39
14
38
14
35
Тренутно на програму