Ударило јако невријеме: Полиција позвала грађане - припремите пакете

Полиција у Португалу јуче је позвала грађане да припреме пакет за ванредне ситуације за 72 сата, са водом, некварљивом храном, лијековима, преносном батеријом, важним документима, одјећом и другим неопходним стварима.
Од поноћи до јутрос у 8 сати у Португалу је забиљежено готово 400 инцидената због јаких падавина, углавном у ширем подручју Лисабона и западном региону, али без пријављених жртава, саопштила је Национална управа за ванредне ситуације и цивилну заштиту (АНЕПЦ).
Прошле недјеље олуја Кристин изазвала је велика разарања у Португалу, уз брзину вјетра већу од 200 километара на сат на појединим мјестима, преноси ДПА.
Највиши, црвени ниво упозорења проглашен је за поједине обалне дијелове португалских Азорских острва због ризика од веома високих таласа које доноси Леонардо, јавила је у уторак државна телевизија РТП.
На копну су се људи колико су могли припремали за нове поплава. Већ засићено тло и готово до врха напуњене акумулације тешко могу да приме још воде. Око 116.000 људи широм земље и даље је било без електричне енергије у уторак у подне.
У Шпанији су такође издата упозорења на јаке кише и олује, нарочито у Андалузији на југу земље.
Представник АНЕПЦ Елизио Переира рекао је за агенцију Луса да је у том периоду евидентирано укупно 399 инцидената повезаних са лошим временским условима, пише лист Корејо да Мања.
Од тог броја, 65 интервенција забиљежено је у ширем подручју Лисабона, а 75 у западном региону земље.
Према његовим ријечима, до 8.20 часова надлежни нису имали информације о погинулима или особама које су морале да напусте своје домове.
Јутрос је дошло до урушавања пута у насељу Сао Жоао у Камаратеу, у општини Лоурес. На терену су интервенисали ватрогасци, а на лице места упућено је једно ватрогасно возило са пет припадника службе. О евентуалној материјалној штети није саопштено више детаља.
Због веома неповољних временских и морских услова прекинут је ријечни трајектни саобраћај између Трафарије, Порто Брандаа и Белема, након што је претходно обустављена и веза између Касиљаса и Каиша до Содреа.
Према информацијама које је компанија објавила на својој интернет страници у 7.04 часова, ријечни саобраћај је привремено обустављен и за сада није могуће да се процијени када ће редовне линије поново бити успостављене између ових ријечних лука у општинама Алмада и Лисабон.
Изливање ријеке Тежо изазвало је поплаве у приобалним подручјима Алхандре и Вила Франка де Ксире, у ширем подручју Лисабона.
Због поплава је обустављен железнички саобраћај на Северној прузи између Кастањеире и Алверке, док је Национални пут ЕН10 затворен у правцу југ-север у близини Вила Франка де Ксире.
У округу Сетубал, у општини Алкасер до Сал, укупно 89 људи је евакуисано између јуче и јутрос због поплава изазваних изливањем ријеке Садо.
Из локалне цивилне заштите наведено је да је водостај ријеке у порасту због плиме и да је било неопходно да се сачека постепено смањење протока.
Подрегионални командант за ванредне ситуације и цивилну заштиту Алентежо Литорала Тијаго Буђо рекао је да нико од евакуисаних није повријеђен и похвалио је ангажовање око 80 припадника ватрогасних, полицијских и општинских служби.
На сјеверу земље, клизиште је јутрос у 4.33 часова довело до затварања Националног пута ЕН222 у Вила Нова де Гаји, у округу Порто, у близини моста преко ријеке Иња.
У граду Порту, пораст водостаја реке Доуро оцијењен је као стабилан, уз максимални ниво од 5,10 метара током ноћи, што је испод највишег нивоа од 5,30 метара забиљеженог претходних дана.
Замјеник команданта Лучке управе Доуро Педро Серванес је рекао да је стабилизација постигнута захваљујући координацији са бранама, али је упозорио да би у случају наставка или појачавања падавина могла да буду уведена строжа ограничења на обалама ријеке.
Он је нагласио да се координација спроводи са енергетском компанијом ЕДП, Португалском агенцијом за животну средину (АПА), службама цивилне заштите и локалним властима.
Национална управа за ванредне ситуације и цивилну заштиту упозорила је да и даље постоји висок ризик од значајних поплава у подручјима уз ријеке Вуга, Мондего, Тежо, Сораја и Агеда, као и повећан ризик од поплава услед раста водостаја река Доуро, Кавадо, Аве, Лима, Тамега, Лис и Садо.
Од прошле недјеље, након проласка олуја Кристин и Леонардо, у Португалу је погинуло укупно 11 људи, док је забиљежено и неколико стотина повријеђених и расељених лица, преноси Телеграф.
