Вујичић: Двоструки стандарди ЕУ према српском народу у Хрватској

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је да ЕУ, као и Хрватска, има двоструке стандарде према српском народу, чија се права не поштују након што је на силу претворен у мањински, а био је конститутивни народ у Хрватској.
Вујичић је подсјетио да је послије злогласне и злочиначке акције хрватске војске "Олуја" у Хрватској остао да живи минималан број Срба, те напоменуо да су у међувремену рођене генерације које, вјероватно, никада нису ни видјеле како изгледа Србин у Хрватској.
Према његовим ријечима, и данас остаје, нажалост, константа која је била присутна и за вријеме Независне Државе Хрватске да су Срби кривци за све у Хрватској, па се на њих врши такав притисак и, практично, за све проблеме које има Хрватска оптужују се Срби.
- То мало Срба што је остало да живи у Хрватској због тога нема никаква права, изложени су свакодневној усташкој пропаганди и пријетњама, па су чак натјерани и да мијењају надгробне споменике који су написани ћириличним писмом у дијеловима Хрватске гдје су живјели Срби - наводи Вујичић за Срну.
Истичући да ЕУ на све то ћути, Вујичић је рекао да би у случају да је обрнута ситуација и да се то дешава Хрватима у Србији или негдје другдје, однос ЕУ био сасвим другачији.
- Ово ме подсјећа на нека прошла времена и надам се да ће у Хрватској бити разумних људи и да ће се одустати од тог огромног притиска и повампирења усташке идеологије, а сви Срби, као и Јевреји и Роми врло добро знају каква су убијања, страдања и нељудске тортуре доживјели њихови преци под влашћу фашистичке творевине НДХ - закључио је Вујичић.
О ескалацији усташке еуфорије у Хрватској, која има подршку и "европске" Владе премијера Андреја Пленковића, свједочи забрана уласка свештенику СПЦ из Тивта, кажњавање српске пјевачице Снежане Ђуришић, организовани напад Сплићана - симпатизера Хајдука на навијаче Црвене звезде код Тузле, као и пријетње убиством предсједнику СДСС-а Милораду Пуповцу.
Посљедњи у низу примјера је срамни дочек рукометних репрезентативаца Хрватске у Загребу, који су инсистирали да им пјева злогласни пјевач усташких пјесама Марко Перковић Томпсон, уз подршку Владе Хрватске и упркос негодовању Градске управе Загреба.
