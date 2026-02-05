Logo
Large banner

Вујичић: Двоструки стандарди ЕУ према српском народу у Хрватској

Извор:

СРНА

05.02.2026

12:13

Коментари:

0
Мирослав Вујичић
Фото: АТВ БЛ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је да ЕУ, као и Хрватска, има двоструке стандарде према српском народу, чија се права не поштују након што је на силу претворен у мањински, а био је конститутивни народ у Хрватској.

Вујичић је подсјетио да је послије злогласне и злочиначке акције хрватске војске "Олуја" у Хрватској остао да живи минималан број Срба, те напоменуо да су у међувремену рођене генерације које, вјероватно, никада нису ни видјеле како изгледа Србин у Хрватској.

Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Станивуковић поново прекршио законе и Устав Српске

Према његовим ријечима, и данас остаје, нажалост, константа која је била присутна и за вријеме Независне Државе Хрватске да су Срби кривци за све у Хрватској, па се на њих врши такав притисак и, практично, за све проблеме које има Хрватска оптужују се Срби.

- То мало Срба што је остало да живи у Хрватској због тога нема никаква права, изложени су свакодневној усташкој пропаганди и пријетњама, па су чак натјерани и да мијењају надгробне споменике који су написани ћириличним писмом у дијеловима Хрватске гдје су живјели Срби - наводи Вујичић за Срну.

Истичући да ЕУ на све то ћути, Вујичић је рекао да би у случају да је обрнута ситуација и да се то дешава Хрватима у Србији или негдје другдје, однос ЕУ био сасвим другачији.

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Неуспјех - једини Конаковићев континуитет

- Ово ме подсјећа на нека прошла времена и надам се да ће у Хрватској бити разумних људи и да ће се одустати од тог огромног притиска и повампирења усташке идеологије, а сви Срби, као и Јевреји и Роми врло добро знају каква су убијања, страдања и нељудске тортуре доживјели њихови преци под влашћу фашистичке творевине НДХ - закључио је Вујичић.

О ескалацији усташке еуфорије у Хрватској, која има подршку и "европске" Владе премијера Андреја Пленковића, свједочи забрана уласка свештенику СПЦ из Тивта, кажњавање српске пјевачице Снежане Ђуришић, организовани напад Сплићана - симпатизера Хајдука на навијаче Црвене звезде код Тузле, као и пријетње убиством предсједнику СДСС-а Милораду Пуповцу.

Аеродром

Свијет

Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

Посљедњи у низу примјера је срамни дочек рукометних репрезентативаца Хрватске у Загребу, који су инсистирали да им пјева злогласни пјевач усташких пјесама Марко Перковић Томпсон, уз подршку Владе Хрватске и упркос негодовању Градске управе Загреба.

Подијели:

Таг:

Мирослав Вујичић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Од 1. маја укидање исплате пензија путем пуномоћи дате Фонду ПИО

2 ч

0
Горан Субашић

Занимљивости

Горан рекао да има 65 година и направио пометњу на мрежама

2 ч

0
Опасан ТикТок изазов узнемирио љекаре: Може бити смртоносно

Здравље

Опасан ТикТок изазов узнемирио љекаре: Може бити смртоносно

2 ч

0
Колико мандарина је превише за организам

Здравље

Колико мандарина је превише за организам

3 ч

0

Више из рубрике

Кошарац: Неуспјех - једини Конаковићев континуитет

Република Српска

Кошарац: Неуспјех - једини Конаковићев континуитет

2 ч

0
Зељковић с Парскејлом

Република Српска

Вицо Зељковић се састао са блиским Трамповим сарадником

3 ч

1
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске послао важно обавјештење

3 ч

0
Ово ће обрадовати студенте: Обезбијеђено 217.500 КМ за стипендије

Република Српска

Ово ће обрадовати студенте: Обезбијеђено 217.500 КМ за стипендије

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner