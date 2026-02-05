Logo
МУП Српске послао важно обавјештење

05.02.2026

11:36

Коментари:

0
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске предузеће све мјере и радње из своје надлежности са циљем омогућавања повољног безбједносног амбијента за одржавање поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске расписаних за недјељу 8. фебруар 2026. године.

Обавјештавају грађане да ће поводом одржавања поновних пријевремених избора, у дане викенда радити локације за издавање личних докумената Министарства у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи и Милићима и то:

- у суботу 07.02.2026. године у периоду од 07,00 до 15,00 часова и

- у недјељу 08.02.2026. године у периоду од 07,00 до 19,00 часова.

У наведене дане, грађанима ће бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију.

МУП Републике Српске

