Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила

Припадници ПУ Нови Град, јуче су ухапсили особу иницијала М. М. (1978. године) из Источног Сарајева због сумње да је изазвао паљење три аутомобила.
Осумњичени је настањен у Источном Старом Граду, а терети се да је починио кривично дјело Изазивање опštе опасности.
Он се доводи у везу са догађајем од 31.01.2026. године у улици Приједорска, којом приликом је дошло до изазивања пожара на моторном возилу "Мерцедес" те су оштећена још два моторна возила паркирана у непосредној близини.
Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а осумњичени је предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а С..
