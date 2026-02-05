Logo
Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила

05.02.2026

11:27

Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила
Фото: Pexels

Припадници ПУ Нови Град, јуче су ухапсили особу иницијала М. М. (1978. године) из Источног Сарајева због сумње да је изазвао паљење три аутомобила.

Осумњичени је настањен у Источном Старом Граду, а терети се да је починио кривично дјело Изазивање опštе опасности.

зеленски стигао у САД

Свијет

Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

Он се доводи у везу са догађајем од 31.01.2026. године у улици Приједорска, којом приликом је дошло до изазивања пожара на моторном возилу "Мерцедес" те су оштећена још два моторна возила паркирана у непосредној близини.

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а осумњичени је предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а С..

Сарајево

хапшење

zapaljen automobil

