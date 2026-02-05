Од мушкарца одузет аутомобил: За казне дугује 67.000 КМ

05.02.2026
Полицијски службеници ПУ Илиџа у сриједу су привремено одузели аутомобил због неплаћених казни у износу од 67.620 КМ.
У 14:00 сати у улици Др Мустафе Пинтола полицијски службеници ПУ Илиџа су зауставили и контролисали моторно возило "VW Golf" којим је управљао С.С., рођен 1991. године у Сарајеву, настањен на Илиџи.
Извршеним провјерама утврђено је да је 35-годишњак вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, те да возилом управља прије стицања права на управљање, а у регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 67.620,80 КМ.
Од њега је привремено одузето предметно возило, а Општинском суду у Сарајеву ће бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињени прекршај из области ЗООБС-а на путевима у Босни и Херцеговини.
