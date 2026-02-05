Двојац ухваћен на дјелу: Крали бакар па завршили у лисицама

Аутор:Стеван Лулић
05.02.2026
10:36
Полиција у Козлуку ухапсила је јуче, 04. фебруара 2026. године, двије особе које је затекла током крађе у једном напуштеном објекту.
Г.Х. и М.М, оба са подручја Зворника, ухваћени су током свог "похода" након што је полиција добила пријаву од особе М.Б.
"Истог дана, надлежној Полицијској станици обратило се лице иницијала М.Б. и пријавило да се у једном напуштеном објекту на подручју града Зворника чује бука", саопштено је из Полицијске управе Зворник.
Након доласка на терен, службеници су поменути двојац затекли како скидају бакарни материјал.
О свему је обавијештено надлежно тужилаштво.
