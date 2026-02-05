Logo
Двојац ухваћен на дјелу: Крали бакар па завршили у лисицама

Стеван Лулић

05.02.2026

10:36

Двојац ухваћен на дјелу: Крали бакар па завршили у лисицама
Фото: АТВ

Полиција у Козлуку ухапсила је јуче, 04. фебруара 2026. године, двије особе које је затекла током крађе у једном напуштеном објекту.

Г.Х. и М.М, оба са подручја Зворника, ухваћени су током свог "похода" након што је полиција добила пријаву од особе М.Б.

"Истог дана, надлежној Полицијској станици обратило се лице иницијала М.Б. и пријавило да се у једном напуштеном објекту на подручју града Зворника чује бука", саопштено је из Полицијске управе Зворник.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Четворо Бањалучана ухапшено због дроге

Након доласка на терен, службеници су поменути двојац затекли како скидају бакарни материјал.

О свему је обавијештено надлежно тужилаштво.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

