Младић из БиХ избачен из аута у покрету, сумња се на отмицу

25.02.2026

23:05

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Права драма одиграла се претходне ноћи у италијанском мјесту Опицине, у околини Трста када је мјештанин пронашао младића из Босне и Херцеговине, који је избачен из аута у покрету. Прве сумње италијанске полиције су да се ради о отмици.

Како преносе италијански медији, младића су одмах збринули карабињери из станице Аурисини, а затим је интервенисала и хитна помоћ, која је младића пребацила у болницу Катинара. Оно што се зна јесте да је младић задобио лакше повреде.

Повреда Крстовића

Фудбал

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

Према првим информацијама, наводна отмица догодила се у Скију, у провинцији Вићенца, у близини једног комерцијалног објекта, гдје су очевици забиљежили регистарске таблице возила које је учествовало у отмици. Карабињери из Вићенце, већ били кренули у потјеру за возилом и стигли су у Трст како би реконструисали путању возила, између осталог и путем снимака сигурносних камера.

Истражна претпоставка је да се ради о обрачуну, али динамика догађаја још увијек није потврђена. Истрага, коју координише Тужилаштво у Вићенци, наставља се под сумњом да се ради о отмици.

Медији још преносе да је жртва држављанин БиХ, рођен 2002. године. Наводно, методе отмице биле су типичне за одређене криминалне групе које дјелују на овом простору. Како преноси Триесте Прима, припадници те групе се на друштвеним мрежама сликају са калашњиковима и златним пиштољима.

Причешће

Друштво

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

Такође, постоји сумња да су отмичари већ прешли границу Италије и Словеније, што додатно компликује цијелу истрагу, а сви трагови воде на Балкан.

Наводно, младић је по проналаску имао повез на очима и лисице на рукама, што јасно указује да се ради о отмици, преносе Независне.

Тагови :

Италија

otmica

