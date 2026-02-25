Хоће их паре: Њима март доноси обиље новца

Извор:
АТВ
25.02.2026
22:49
Коментари:0
Астролози откривају да Рибе, Водолије и Овнови у марту постижу финансијски успјех и побољшавају своју финансијску ситуацију.
Енергетски помак се догодио у фебруару који је започео нови период промјена, акције и жеље да побољшате свој финансијски живот.
Енергија се осјећа другачије, више наде и могућности. Али морате себи дозволити да прођете кроз процес преиспитивања који доноси ретроградни Меркур.
Како се астролошка конфузија разјашњава у марту, три знака ће привући финансијски успјех.
Ова сезона Овна је препуна могућности за привлачење финансијског успјеха. Хоће вас паре. Ваша зодијачка сезона почиње 20. марта. То се хармонично поклапа са крајем ретроградног Меркура у Рибама и прољећном равнодневицом. Са Сатурном и Нептуном сада у вашем знаку, спремни сте да направите значајне промјене у свом животу, чак и ако у овом тренутку нисте сигурни какве ће бити.
Док уживате у преко потребном подстицају самопоуздања и правца, Венера улази у Бика 30. марта, доносећи са собом енергију обиља. Лично, осјећате се спремним за промјене и предузимање акција како бисте побољшали све аспекте свог живота. Са Венером у Бику, ово ће се односити и на ваше финансије.
Дошло је вријеме за покретање нових подухвата, планова штедње или залагање за повећање прихода. Иако морате бити сигурни да не трошите новац брже него што га зарађујете, видјећете да вам се финансије повећавају.
Заслужујете сав финансијски успјех који привлачите у свој живот. Пажња на вашој кући новца и прихода осјећа се другачије у марту 2026. године, јер су се Сатурн и Нептун коначно удаљили од овог мјеста у вашем животу. То значи да су лекције и препреке сада завршене и да је вријеме да се отвори пут за награде које заслужујете.
Били сте у активном периоду разумијевања колико вриједите и осигуравања да се не фокусирате само на приход, већ да његујете живот који се заиста осјећа изобиљем. Марс се сели у овај Рибе 2. марта. Марс у Рибама представља способност предузимања одлучних акција ка повећању прихода и оно што вам даје осјећај да живите изобиље.
Иако је Меркур ретроградан до 20. марта, када Меркур започне нови циклус 7. марта, можете почети да разматрате нове могућности за посао или изворе прихода.
Покушајте да не потписујете никакве уговоре док Меркур не буде заиста директан. Искористите вријеме од 7. марта да почнете да планирате шта желите да будете дио овог новог поглавља.
Будите стрпљиви са свим што се чини недовршеним. Миграција Нептуна и Сатурна у Овна истиче вашу кућу богатства и самопоштовања. Ово је дио дужег транзита који ће вам помоћи не само да редефинишете своја увјерења о богатству, већ и да привучете веће финансијске могућности. Па ипак, са ретроградним Меркуром у вашем хороскопском знаку до 20. марта, требало би да ово вријеме проведете размишљајући и преиспитујући.
Иако сте у периоду размишљања, Венера се придружује Сатурну и Нептуну у Овну од 6. до 30. марта, важном периоду за практиковање интегритета и повјерења у вашем финансијском животу. Не журите са одлукама. Немојте се изненадити ако се поново појаве прошле прилике. Ово је ваше вријеме да обрадите и ријешите сва питања везана за Сатурна у Рибама која се још увијек чине недовршеним. Моћи ћете да искористите ову нову еру у свом животу.
Обратите пажњу на оно што се јавља од 20. до 30. марта, јер је ово савршено вријеме да кажете да новим пројектима и дозволите себи да коначно предузмете акцију.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму