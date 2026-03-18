Акција ”Курјак”: Добојлија ”пао” са 650 грама дроге

Аутор:

Огњен Матавуљ

18.03.2026

10:12

Коментари:

0
Драженко Миладиновић (37) из Добоја ухапшен у акцији ”Курјак” у којој је заплијењено и одузето 492 грама марихуане, 150 грама амфетамина и оружје.

Акцију су спровели полицијски службеници ПУ Добој након вишемјесечних активности које су започете 25. децембра прошле године.

У ПУ Добој наводе да се осумњиченом на терет ставља да је починио кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом, омогућавање уживања дроге и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

”У оквиру акције ”Курјак” по наредби суда извршени су претреси на више локација у Добоју и Петрову, при чему је одузето 150,5 грама бијелог праха налик амфетамину и 492,1 грама биљне материје налик на марихуану. Одузета је малокалибарска пушка, више метака различитог калибра, три бајонета, новац, мобилни телефони, сим картице и други предмети погодни за конзумирање опојне дроге”, саопштио је ПУ Добој.

Након криминалистичке обраде осумњичени Миладиновић ће уз извјештај о извршеним кривичним дјелима бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју. Како сазнајемо Миладиновић је и раније довођен у везу са злоупотребама дрога.

