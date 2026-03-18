Logo
Large banner

Ухапшен Недељко Митровић

Аутор:

Огњен Матавуљ

18.03.2026

09:23

Коментари:

0
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је Недељка Митровића (30) из Фоче који се није одазвао на издржавање казне затвора од три и по године због покушаја убиства Недељка Мојовића 2020. године.

Митровића су јуче око 15.20 часова ухапсили припадници Окружног центра Судске полиције Требиње.

Киша

Друштво

”Лице је лишено слободе по наредби Основног суда у Фочи из августа 2025. године, јер се није јавио на издржавање казне затвора у трајању од три године и шест мјесеци, на основу правоснажне пресуде због почињеног кривичног дјела покушај убиства”, саопштила је Судска полиција

Додају да је Митровић исти дан 17.40 часова предат службеницима КПЗ Фоча на даље поступање.

Подсјетимо, Митровић је осуђен због покушаја убиства Недељка Мојовића којег је намјерно ударио аутомобилом "ауди Q7". Злочин се догодио 2. јуна 2020. године у Светосавској улици у Фочи.

пар, љубав

Љубав и секс

”Анализом доказне грађе суд је поуздано утврдио да је оптужени покушао лишити живота оштећеног на начин што је управљајући својим возилом извршио нагло кретање у правцу оштећеног, те је предњим дијелом возила ударио у његову лијеву ногу, набацивши га на хаубу. Оштећеног је носио на хауби око 20 метара и када је пао на саобраћајницу наставио је кретање возилом и десним точком прешао преко ноге оштећеног”, наводило се у пресуди.

Башта

Савјети

Мојовић је задобио тешке повреде у виду отвореног вишеструког прелома костију лијеве поткољенице, ишчашења таларног зглоба и прелома врата таларне кости и десног стопала, прелома петне кости десног стопала и раздерног нагњечења у унутрашњем глежњу лијевог стопала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

покушај убиства

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner