Ухапшен Недељко Митровић

Аутор:Огњен Матавуљ
18.03.2026
09:23
Коментари:0
Судска полиција Републике Српске ухапсила је Недељка Митровића (30) из Фоче који се није одазвао на издржавање казне затвора од три и по године због покушаја убиства Недељка Мојовића 2020. године.
Митровића су јуче око 15.20 часова ухапсили припадници Окружног центра Судске полиције Требиње након што су га око 15.20.
Друштво
Када ће доћи до престанка падавина?
”Лице је лишено слободе по наредби Основног суда у Фочи из августа 2025. године, јер се није јавио на издржавање казне затвора у трајању од три године и шест мјесеци, на основу правоснажне пресуде због почињеног кривичног дјела покушај убиства”, саопштила је Судска полиција
Додају да је Митровић исти дан 17.40 часова предат службеницима КПЗ Фоча на даље поступање.
Подсјетимо, Митровић је осуђен због покушаја убиства Недељка Мојовића којег је намјерно ударио аутомобилом "ауди Q7". Злочин се догодио 2. јуна 2020. године у Светосавској улици у Фочи.
Љубав и секс
Ако вам мушкарац каже ову реченицу, боље одмах идите од њега
”Анализом доказне грађе суд је поуздано утврдио да је оптужени покушао лишити живота оштећеног на начин што је управљајући својим возилом извршио нагло кретање у правцу оштећеног, те је предњим дијелом возила ударио у његову лијеву ногу, набацивши га на хаубу. Оштећеног је носио на хауби око 20 метара и када је пао на саобраћајницу наставио је кретање возилом и десним точком прешао преко ноге оштећеног”, наводило се у пресуди.
Савјети
Кинески трик за садњу лука даје дупло већи род: Баштовани одушевљени
Мојовић је задобио тешке повреде у виду отвореног вишеструког прелома костију лијеве поткољенице, ишчашења таларног зглоба и прелома врата таларне кости и десног стопала, прелома петне кости десног стопала и раздерног нагњечења у унутрашњем глежњу лијевог стопала.
