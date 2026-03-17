Параноја љубомора: Ненад (83) сјекиром убио супругу, осуђен на психијатрију

Аутор:Огњен Матавуљ
17.03.2026
15:26
Коментари:0
Окружни суд у Добоју изрекао је мјеру обавезног психијатријског лијечења и чувања у Заводу за форензичку психијатрију у Сокоцу Ненаду Ђ. (83) јер је у неурачунљивом стању сјекиром убио своју супругу Винку Ђ. (76).
Злочин се догодио 10. новембра 2025. године у њиховој породичној кући у околини Станара. Након убиства Ненад Ђ. се сам пријавио полицији и убрзо је ухапшен.
У рјешењу суда, које није правоснажно, наводи се да је оптужени злочин починио ”у стању неурачунљивости усљед актуелно интензивиране хроничне душевне болести типа параноја љубоморе”.
”Док се оштећена налазила у соби и спавала Н.Ђ. је ушао у собу, дошао до кревета, а потом је супругу два пута ударио ушицом сјекире по глави, нанијевши јој тешке повреде од којих је наступила смрт”, наводи се у пресуди.
Хроника
У суду наводе да је мјера обавезног психијатријског лијечења изречена на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Добоју. Ненад Ђ. ће на психијатрији остати док год постоји потреба за његовим лијечењем.
”По приједлогу здравствене установе, органа старатељства или осуђеног, односно по службеној дужности на сваких девет мјесеци ће се испитати да ли је престала потреба за лијечењем и чувањем у здравственој установи”, саопштио је Окружни суд у Добоју.
У изречену мјеру оптуженом је урачунато вријеме проведено у притвору од 10. новембра прошле године, када је и ухапшен, а мјера притвора му је продужена до правоснажности пресуде.
Оптужени је ослобођен плаћања трошкова поступка, који падају на терет буџета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
48
16
47
16
42
16
40
16
37
Тренутно на програму