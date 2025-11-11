Logo
Детаљи злочина код Станара: Ненад сјекиром убио жену и сам се пријавио полицији

Огњен Матавуљ

11.11.2025

12:31

Фото: АТВ

Ненад Ђермановић (82) из Станара ухапшен је због сумње да је убио своју супругу Винку Ђермановић (76) коју је сјекиром више пута ударио у главу, потврђено је за АТВ.

Стравични злочин одиграо се синоћ око 20.30 часова у дворишту њихове породичне куће у селу Јелањска у општини Станари.

Како сазнаје АТВ Никола је након злочина позвао полицију и пријавио да је убио супругу. Мирно је сачекао долазак полицајаца који су га ухапсили и спровели на даљу криминалистичку обраду. Тачне околности и мотив злочина нису познати и то је предмет даље истраге.

На лицу мјеста извршен је увиђај и пронађена је сјекира којом је убиство највјероватније почињено, што ће бити познато након вјештачења.

sjekira pixabay

Хроника

Ужас у Станарима: Жена убијена сјекиром

”За Н.Ђ. постоји основ сумње да је у вечерњим часовима, у дворишту породичне куће на подручју општине Станари, усмртио женско лице употребом хладног оружја – сјекире”, саопштила је ПУ Добој.

Додају да је увиђајем руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју. Наложено је предузимање свих мјера и радњи на утврђивању свих околности и расвјетљавању кривичног дјела.

По налогу тужилаштва тијело је упућено на обдукциу, а осумњичени Ђермановић ће након криминалистичке обраде уз извјештај о почињеном кривичном дјелу тешко убиство бити предат ОЈТ Добој на даље поступање.

