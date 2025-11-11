Језив призор у бх. граду: На дрвету објешена кожа и животињска глава

Извор:
АТВ
11.11.2025
10:35
Коментари:0
Дежурној служби Полицијске станице Олово у пондејељак око 8.30 сати обратио се И. А. из Олова, који је пријавио противзаконит лов.
Према наводима из пријаве, у шуми у мјесту Добрун, у близини регионалног пута Р-468, И. А. пронашао је срнећу кожу и главу.
Кожа и глава биле су објешене на грану.
Увиђај су обавили припадници Полицијске станице Олово који настављају активности на расвјетљавању и документовању кривичног дјела противзаконит лов.
