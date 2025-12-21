Logo
Трудница из БиХ покушала да опљачка полицајку

Извор:

Агенције

21.12.2025

22:21

Трудница из БиХ покушала да опљачка полицајку
Фото: pexels

Трудница из Босне и Херцеговине приведена је са још једном саучесницом након што је у Венецији покушала да опљачка италијанску полицајку.

Како преносе италијански медији, 24-годишњакиња из БиХ, већ позната венецијанској полицији, покушала је да опљачка мајку и кћерку. Али, оно што није знала јесте да је изабрала „погрешну“ туристкињу.

Наиме, старија госпођа из Рима била је у посјети Венецији са ћерком, која је, иначе, припадница римских карабињера. Управо она је ухапсила трудницу и једну њену саучесницу. Трећа је побјегла. Догађај се одиграо недалеко од Трга Светог Марка.

Полицајка је била та која је примијетила да нешто није у реду. Најприје се сумњичаво осврнула на жене око себе. Затим је у рукама једне од њих видјела новчаник идентичан мајчином. У том тренутку се представила и зауставила жене. Она која је држала новчаник покушала је да објасни да га је управо подигла са земље и жељела да га врати. Објашњење није нимало увјерило мајку и ћерку. Њихову ситуацију додатно је отежало то што је једна од њих изненада побјегла.

У међувремену, полицајка је позвала колеге из Венеције, који су стигли на лице мјеста и преузели трудницу и њену саучесницу. Како је 24-годишњакиња у другом стању, дежурни тужилац Стефано Стрино наложио њено пуштање из притвора. Међутим, убрзо јој је уручено друго решење о притвору због ранијих кривичних дјела.

