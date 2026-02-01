Logo
Тежак удес код Мркоњић Града: Повријеђено пет особа, сви пребачени на УКЦ-а РС

01.02.2026

12:25

Тежак удес код Мркоњић Града: Повријеђено пет особа, сви пребачени на УКЦ-а РС
Фото: АТВ

У тешком саобраћајном удесу код Мркоњић Града повријеђене су четири особе од чега су три због тежине повреда пребачене на Универзитетски клинички центар (УКЦ) РС у Бањалуци.

Како је саопштено из Полицијске управе Мркоњић Град, удес се догодио на магистралном путу Црна Ријека-Угар, у мјесту Баљвине код Мркоњић Града.

"Удес се догодио 31. јануара око 17.25 часова. У незгоди су учествовали мерцедес којим је управљало лице Б.Т из Бањалуке и шкода којим је управљало лице Р.Ј. из Бугојна", наводе из ПУ Мркоњић Град и додају:

У саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили возач Р.Ј. и сапутници А.Ј., Д.Ј. и малољетно лице сви из Бугојна и возач Б.Т. који су упућени на лијечење у Универзитетско клинички центар РС у Бањалуци".

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа код Купреса: Међу повријеђенима и дијете

Како даље наводе извршено је алкотестирање возача Б.Т. код којег је утврђено присуство алкохола у организму у количини од 1,54 g/kg.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град. Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

