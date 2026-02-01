Logo
Large banner

Тешка несрећа код Купреса: Међу повријеђенима и дијете

Извор:

Кликс

01.02.2026

12:05

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

На локалној цести која води до Спортско-рекреацијског центра Чајуша - Адриа Ски на подручју општине Купрес у суботу око 14.20 догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је више особа повријеђено док је на возилима причињена већа материјална штета.

Усаобраћајној несрећи суд‌јеловала су два возила. Моторним возилом марке “ауди” управљао је тридесетшестогодишњи мушкарац из Широког Бријега. У возилу се налазило двоје малољетне д‌јеце, који нису задобили повреде и тридесетчетверогодишња жена која је задобила тешке тјелесне повреде (лом ноге) те је возилом Хитне медицинске помоћи превезена у Кантоналну болницу Ливно.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Остали спортови

Звездини играчи опљачкани у Загребу, откривени починиоци

Другим возилом, марке “волво”, управљао је двадесетдвогодишњи мушкарац из Каштел Сућурца, који је задобио тешке тјелесне повреде те је такође превезен у Кантоналну болницу Ливно, пише Кликс.

У возилу се налазила жена из Сплита, која није задобила повреде и једногодишње дијете из Сплита, које је задобило тешке тјелесне повреде те је хитно превезено у КБЦ Фируле Сплит.

О догађају је информисана дежурна кантонална тужитељица, која је овластила полицијске службенике PP Купрес за обављање увиђаја.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Kupres

Ливно

povrijeđeno dijete

više povrijeđenih

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zagreb Hrvatska

Остали спортови

Звездини играчи опљачкани у Загребу, откривени починиоци

12 ч

0
Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

Хроника

Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

12 ч

0
Кремљ: Руководство Европе неспособно да одговори на изазове пред собом

Свијет

Кремљ: Руководство Европе неспособно да одговори на изазове пред собом

12 ч

0
Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

Свијет

Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

12 ч

0

Више из рубрике

Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

Хроника

Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

12 ч

0
Пуцњава у Мостару, има рањених

Хроника

Пуцњава у Мостару, има рањених

15 ч

0
Крвава породична драма: Исјекао мајку по лицу

Хроника

Крвава породична драма: Исјекао мајку по лицу

16 ч

0
Тешка несрећа у БиХ - више повријеђених

Хроника

Тешка несрећа у БиХ - више повријеђених

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner