Тешка несрећа код Купреса: Међу повријеђенима и дијете

На локалној цести која води до Спортско-рекреацијског центра Чајуша - Адриа Ски на подручју општине Купрес у суботу око 14.20 догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је више особа повријеђено док је на возилима причињена већа материјална штета.
Усаобраћајној несрећи судјеловала су два возила. Моторним возилом марке “ауди” управљао је тридесетшестогодишњи мушкарац из Широког Бријега. У возилу се налазило двоје малољетне дјеце, који нису задобили повреде и тридесетчетверогодишња жена која је задобила тешке тјелесне повреде (лом ноге) те је возилом Хитне медицинске помоћи превезена у Кантоналну болницу Ливно.
Другим возилом, марке “волво”, управљао је двадесетдвогодишњи мушкарац из Каштел Сућурца, који је задобио тешке тјелесне повреде те је такође превезен у Кантоналну болницу Ливно, пише Кликс.
У возилу се налазила жена из Сплита, која није задобила повреде и једногодишње дијете из Сплита, које је задобило тешке тјелесне повреде те је хитно превезено у КБЦ Фируле Сплит.
О догађају је информисана дежурна кантонална тужитељица, која је овластила полицијске службенике PP Купрес за обављање увиђаја.
