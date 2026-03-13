Иран дозволио пролаз кроз Ормуски мореуз за два индијска танкера

Извор:

СРНА

13.03.2026

20:13

Иран дозволио пролаз кроз Ормуски мореуз за два индијска танкера

Иран је дозволио пловидбу кроз Ормуски мореуз за два брода под индијском заставом који превозе течни нафтни гас, што представља изузетак од иранске блокаде која је отежала глобално снабдијевање енергијом.

"Танкер `Шивалик` под индијском заставом прешао је Ормуски мореуз под пратњом индијске морнарице, а очекује се да ће и танкер `Нанда Деви` проћи кроз мореуз у наредних неколико сати", навео је извор за Ројтерс.

Премијер Индије Нарендра Моди је раније изјавио да је разговарао са иранским предсједником Масудом Пезешкијаном о транзиту робе и енергената кроз Ормуски мореуз.

Индија је такође дала азил за 183 иранска морнара са брода који је био у индијском пристаништу почетком сукоба. Брод је био један од три која су учествовала у поморским вјежбама у Индији, а један је потопљен код Шри Ланке.

Почетком сукоба, Техеран је блокирао пролаз кроз мореуз, кроз који пролази око 20 одсто глобалне нафте и течног природног гаса.

