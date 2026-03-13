Ердоган открио да ли ће Турска бити увучена у рат са Ираном

Танјуг

13.03.2026

19:31

Фото: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је данас да Турска неће бити увучена у рат између Ирана, Израела и Сједињених Америчких Држава, али да је спремна да одговори на све пријетње након што је пресретнута трећа иранска балистичка ракета лансирана ка Турској.

- Током овог процеса, предузимамо све превентивне мјере против било каквих пријетњи нашем ваздушном простору, баш као што смо учинили синоћ - рекао је Ердоган, пренео је Ројтерс.

Ердоган је истакао да је главни циљ турских власти да земља не буде увучена у рат.

Балистичка ракета испаљена из Ирана, која је ушла у турски ваздушни простор, неутралисана је елементима ваздушне и ракетне одбране НАТО-а распоређеним у источном Медитерану, саопштило је данас турско министарство одбране.

У саопштењу се наводи да Анкара одлучно предузима све потребне мјере против сваке пријетње усмерене ка њеној територији и ваздушном простору, пренјела је агенција Анадолија.

Министарство истиче да су у току разговори како би се разјасниле околности инцидента.

Турске власти истичу да пажљиво прате развој догађаја у региону и да је заштита националне безбједности њихов приоритет.

Прочитајте више

Шта кажу стручњаци: Како ће се хаос на Блиском истоку одразити на нас

Свијет

Шта кажу стручњаци: Како ће се хаос на Блиском истоку одразити на нас

2 ч

0
Хапшења и забране: Нема краја мукама возачима из БиХ

Друштво

Хапшења и забране: Нема краја мукама возачима из БиХ

2 ч

0
"Скандалозан потез ВСТС-а"

БиХ

"Скандалозан потез ВСТС-а"

2 ч

0
Огласила се Ђанијева супруга након информације да је пјевач хитно оперисан

Сцена

Огласила се Ђанијева супруга након информације да је пјевач хитно оперисан

2 ч

0

Више из рубрике

Шта кажу стручњаци: Како ће се хаос на Блиском истоку одразити на нас

Свијет

Шта кажу стручњаци: Како ће се хаос на Блиском истоку одразити на нас

2 ч

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Психијатар силовао и злостављао пацијенткиње: Осуђен на 20 година затвора

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Иранци у САД под надзором због страха од тероризма и могућности активирања "успаваних ћелија"

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

29

Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

21

15

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

21

08

Потпуна обустава саобраћаја: Тешка несрећа у БиХ, на терену и ватрогасци

21

06

Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

21

00

Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

