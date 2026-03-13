Ердоган открио да ли ће Турска бити увучена у рат са Ираном

Извор:
Танјуг
13.03.2026
19:31
Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је данас да Турска неће бити увучена у рат између Ирана, Израела и Сједињених Америчких Држава, али да је спремна да одговори на све пријетње након што је пресретнута трећа иранска балистичка ракета лансирана ка Турској.
- Током овог процеса, предузимамо све превентивне мјере против било каквих пријетњи нашем ваздушном простору, баш као што смо учинили синоћ - рекао је Ердоган, пренео је Ројтерс.
Ердоган је истакао да је главни циљ турских власти да земља не буде увучена у рат.
Балистичка ракета испаљена из Ирана, која је ушла у турски ваздушни простор, неутралисана је елементима ваздушне и ракетне одбране НАТО-а распоређеним у источном Медитерану, саопштило је данас турско министарство одбране.
У саопштењу се наводи да Анкара одлучно предузима све потребне мјере против сваке пријетње усмерене ка њеној територији и ваздушном простору, пренјела је агенција Анадолија.
Министарство истиче да су у току разговори како би се разјасниле околности инцидента.
Турске власти истичу да пажљиво прате развој догађаја у региону и да је заштита националне безбједности њихов приоритет.
