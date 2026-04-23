Додик: Посјета Америци неизвјесна због лошег здравственог стања моје мајке

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да је због лошег здравственог стања његове мајке неизвјесна најављена посјета Сједињеним Америчким Државама.
"У мојој породици се овог тренутка дешава тешка ситуација, моја мајка је хоспитализована на Универзитетском клиничком центру. У коми је. Ако не преживи нећу ни ићи у САД ", рекао је Додик.
Додик је истакао да се радовао одласку у САД, гдје би на универзитету у Чикагу требало да добије признање, те да је невјероватно да су представници Бошњака тражили да им се због тога дозволи протест испред те установе.
БиХ
Пропагандни рат не јењава: "Бошњакиња" брутално извријеђала Додика и позвала на протест
"Осуђен сам за то што не поштујем Кристијана Шмита, потомка фашиста који овдје намеће своју вољу, а муслимани то подржавају. Онда нам кажу" хоћемо да живимо с вама". Хоће, али под њиховим условима, али ја нисам за то да живимо под њиховим условима", истакао је Додик.
Додик је нагласио да све што ради ради да би Република Српска сама одлучивала о себи
