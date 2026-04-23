Додик: Посјета Америци неизвјесна због лошег здравственог стања моје мајке

АТВ
23.04.2026 12:12

Предсједник СНСД-а
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да је због лошег здравственог стања његове мајке неизвјесна најављена посјета Сједињеним Америчким Државама.

"У мојој породици се овог тренутка дешава тешка ситуација, моја мајка је хоспитализована на Универзитетском клиничком центру. У коми је. Ако не преживи нећу ни ићи у САД ", рекао је Додик.

Додик је истакао да се радовао одласку у САД, гдје би на универзитету у Чикагу требало да добије признање, те да је невјероватно да су представници Бошњака тражили да им се због тога дозволи протест испред те установе.

Бошњакиња протест против Додика

БиХ

Пропагандни рат не јењава: "Бошњакиња" брутално извријеђала Додика и позвала на протест

"Осуђен сам за то што не поштујем Кристијана Шмита, потомка фашиста који овдје намеће своју вољу, а муслимани то подржавају. Онда нам кажу" хоћемо да живимо с вама". Хоће, али под њиховим условима, али ја нисам за то да живимо под њиховим условима", истакао је Додик.

Додик је нагласио да све што ради ради да би Република Српска сама одлучивала о себи

Више из рубрике

Прота Билбија: Генерал Младић је изузетан човјек и војник и треба му помоћи

Република Српска

Прота Билбија: Генерал Младић је изузетан човјек и војник и треба му помоћи

51 мин

0
Ненад Кецмановић

Република Српска

У АНУРС инаугурисан инострани члан Ненад Кецмановић

1 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран у Палати Републике Српске у Бањалуци

Република Српска

Каран: Институције Српске конструктиван партнер усмјерен на сарадњу

1 ч

0
Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је да је Србија спремна да хашком Механизму достави додатне гаранције како би одобрио да генерал Ратко Младић буде лијечен у Србији јер је његов живот у питању.

Република Српска

Вујић: Инсистирамо да се генералу Младићу дозволи лијечење у Србији, у питању је живот

2 ч

0

  • Најновије

12

55

Акција ”Огањ”: Расвијетљене паљевине два возила, у току претреси

12

53

Петронијевић: Неопходан континуиран дипломатски притисак на УН због генерала Младића

12

39

Савић: Република Српска има право на свој став

12

38

Млади Недић блиста у Казахстану

12

32

Расте продаја популарног аутомобила

