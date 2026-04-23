Logo
Large banner

У АНУРС инаугурисан инострани члан Ненад Кецмановић

Аутор:

АТВ
23.04.2026 11:37

Коментари:

0
Ненад Кецмановић
Фото: ATV

У Бањалуци је почела научна расправа "Република Српска и сарадња са Русијом, САД и ЕУ" у којој ће учествовати академици и професори из Србије и Републике Српске.

Уводно излагање на скупу имаће Милорад Додик, предсједник Републике Српске у више мандата.

Научној расправи присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Уставног суда Републике Српске Џерард Селман.

Међу учесницима научне расправе су академици Ненад Кецмановић, Дарко Танасковић, те професори Жељко Будимир, Александар Врањеш, Александар Павић.

Kecmanovic

Република Српска

Кецмановић: Српска сада упливала у мирније воде

Прије почетка научне расправе инаугурисан је инострани члан Академије наука и умјетности Републике Српске /АНУРС/ Ненад Кецмановић.

Научна расправа се одржава у просторијама АНУРС која је и организатор, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Кецмановић

АНУРС

Бањалука

Русија

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кецмановић: Не дође ли до консензуса у БиХ - биће разлаз

Република Српска

Кецмановић: Не дође ли до консензуса у БиХ - биће разлаз

2 мј

1
Кецмановић: Побједа Карана има бумеранг ефекат за прогонитеље Додика

Република Српска

Кецмановић: Побједа Карана има бумеранг ефекат за прогонитеље Додика

4 мј

9
Кецмановић: Утицај Додика не зависи од функције него функција зависи од њега

Република Српска

Кецмановић: Утицај Додика не зависи од функције него функција зависи од њега

6 мј

1
''Међународна заједница у борби против Додика запала у ћорсокак''

Република Српска

''Међународна заједница у борби против Додика запала у ћорсокак''

9 мј

0

Више из рубрике

Предсједник Републике Српске Синиша Каран у Палати Републике Српске у Бањалуци

Република Српска

Каран: Институције Српске конструктиван партнер усмјерен на сарадњу

1 ч

0
Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је да је Србија спремна да хашком Механизму достави додатне гаранције како би одобрио да генерал Ратко Младић буде лијечен у Србији јер је његов живот у питању.

Република Српска

Вујић: Инсистирамо да се генералу Младићу дозволи лијечење у Србији, у питању је живот

2 ч

0
Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду

Република Српска

Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду

5 ч

0
Вијеће народа Републике Српске

Република Српска

Вијеће народа без сагласности о Резолуцији о НДХ

17 ч

20

  • Најновије

12

55

Акција ”Огањ”: Расвијетљене паљевине два возила, у току претреси

12

53

Петронијевић: Неопходан континуиран дипломатски притисак на УН због генерала Младића

12

39

Савић: Република Српска има право на свој став

12

38

Млади Недић блиста у Казахстану

12

32

Расте продаја популарног аутомобила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner