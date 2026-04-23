У АНУРС инаугурисан инострани члан Ненад Кецмановић

У Бањалуци је почела научна расправа "Република Српска и сарадња са Русијом, САД и ЕУ" у којој ће учествовати академици и професори из Србије и Републике Српске.
Уводно излагање на скупу имаће Милорад Додик, предсједник Републике Српске у више мандата.
Научној расправи присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Уставног суда Републике Српске Џерард Селман.
Међу учесницима научне расправе су академици Ненад Кецмановић, Дарко Танасковић, те професори Жељко Будимир, Александар Врањеш, Александар Павић.
Република Српска
Кецмановић: Српска сада упливала у мирније воде
Прије почетка научне расправе инаугурисан је инострани члан Академије наука и умјетности Републике Српске /АНУРС/ Ненад Кецмановић.
Научна расправа се одржава у просторијама АНУРС која је и организатор, преноси Срна.
