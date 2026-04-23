Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду

Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Стање генерала Ратка Младића је све лошије, ако га Трибунал не пусти, значи да су се опредијелили за смртну пресуду, рекао је син генерала Дарко Младић.

- Вратио сам се синоћ из посјета. Посјета је трајала три сата, али он је само пола сата могао остати будан. И рекао је само пар ријечи. Успио ме препознати. У посјети је била и моја мајка - рекао је Дарко Младић за РТРС.

Рекао је да су били и љекари из Србије.

- Заједно са љекарима сам се и вратио. Они ће сад писати извјештај и то ће бити саставни дио нашег поднеска. У току дана извјештај ће бити преведен. Тражићемо да генерал буде пуштен у Србију - истакао је Дарко Младић.

Навео је да нема више смисла да генерал пролази ово мучење.

- Терапија је промијењена непосредно прије доласка наших љекара. Наши љекари су рекли да се још нешто мора промијенити. Али не смијем о томе говорити, јер је повјерљиво и биће дио нашег поднеска - навео је Дарко Младић.

Рекао је да је питање да ли ће се генералу моћи помоћи и у Србији, јер је штета већ начињена.

- Када су прије одбили наш захтјев за привременим пуштањем, рекли су да га могу пустити ако буде акутно и терминално болестан. Ево, сада је та фаза. Ако га не пусте сада, то значи да су се опредијелили изврше смртну пресуду. Ипак се надам да ће га пустити - јасан је Дарко Младић.

