Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду

Стање генерала Ратка Младића је све лошије, ако га Трибунал не пусти, значи да су се опредијелили за смртну пресуду, рекао је син генерала Дарко Младић.
- Вратио сам се синоћ из посјета. Посјета је трајала три сата, али он је само пола сата могао остати будан. И рекао је само пар ријечи. Успио ме препознати. У посјети је била и моја мајка - рекао је Дарко Младић за РТРС.
Рекао је да су били и љекари из Србије.
- Заједно са љекарима сам се и вратио. Они ће сад писати извјештај и то ће бити саставни дио нашег поднеска. У току дана извјештај ће бити преведен. Тражићемо да генерал буде пуштен у Србију - истакао је Дарко Младић.
Навео је да нема више смисла да генерал пролази ово мучење.
- Терапија је промијењена непосредно прије доласка наших љекара. Наши љекари су рекли да се још нешто мора промијенити. Али не смијем о томе говорити, јер је повјерљиво и биће дио нашег поднеска - навео је Дарко Младић.
Рекао је да је питање да ли ће се генералу моћи помоћи и у Србији, јер је штета већ начињена.
- Када су прије одбили наш захтјев за привременим пуштањем, рекли су да га могу пустити ако буде акутно и терминално болестан. Ево, сада је та фаза. Ако га не пусте сада, то значи да су се опредијелили изврше смртну пресуду. Ипак се надам да ће га пустити - јасан је Дарко Младић.
