Дарко Младић за АТВ: Стање је критично, извјештај наших љекара нам је хитно потребан

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, рекао је, након посјете оцу, да је његово здравствено стање данас лошије него јуче.
"Данас сам био код њега скоро три сата. Од та три сата, он је два и по сата спавао, није могао да остане будан. У почетку смо врло мало могли да разговарамо, он је само пар ријечи рекао", рекао је за АТВ Дарко Младић.
Додао нам је да још увијек није разговарао са српским љекарима који су прегледали генерала Младића, али нагласио да њихов извјештај мора да буде већ сутра јер је стање критично.
"Не знам још увијек њихово искуство из ове посјете. Већ сутра би морао да буде извјештај, стање је критично. Генерал умире тамо, морамо под хитно да имамо тај извјештај и да шаљемо захтјев за пуштање у Србију", нагласио је Младић за АТВ.
