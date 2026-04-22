Logo
Large banner

Дарко Младић за АТВ: Стање је критично, извјештај наших љекара нам је хитно потребан

Аутор:

22.04.2026 18:29

Коментари:

0
Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, рекао је, након посјете оцу, да је његово здравствено стање данас лошије него јуче.

"Данас сам био код њега скоро три сата. Од та три сата, он је два и по сата спавао, није могао да остане будан. У почетку смо врло мало могли да разговарамо, он је само пар ријечи рекао", рекао је за АТВ Дарко Младић.

Додао нам је да још увијек није разговарао са српским љекарима који су прегледали генерала Младића, али нагласио да њихов извјештај мора да буде већ сутра јер је стање критично.

"Не знам још увијек њихово искуство из ове посјете. Већ сутра би морао да буде извјештај, стање је критично. Генерал умире тамо, морамо под хитно да имамо тај извјештај и да шаљемо захтјев за пуштање у Србију", нагласио је Младић за АТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

Дарко Младић

Хаг

генерал Ратко Младић

Коментари (0)
Large banner

