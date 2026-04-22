Ковачевић: Народ неће изабрати оне који су домаћини Кристијану Шмиту

Народ неће изабрати они који су домаћини Кристијану Шмиту и осталима који желе све најгоре Републици Српској и Србима, рекао је за РТРС српски делегат у Дому народа ПС БиХ и портпарол СНСД-а Радован Ковачевић, коментаришући изјаве из опозиције која најављује побједу на изборима.
Ковачевић истиче да се ближи 13. изборни циклус и да опет слушамо исту причу из опозиције.
"Кажу "они су уједињени, они су пред великом побједом". Међутим, 12 пута до сад смо јасно видјели да је та прича, прича неуспјеха. А да је увијек на страни СНСД-а прича успјеха и прича побједе. Јер оно што је најбитније, на страни СНСД-а је народ Републике Српске ", каже Ковачевић.
Навео је да су ствари потпуно јасне.
"То ме све подсјећа на онај филм Дан мрмота, када се главни актер сваки дан буди у истом дану. И сваки дан, му се понавља исти дан и све што се у том дану дешава је идентично. То ме подсјећа и на све ове велике најаве опозиције. Стално се буде на првом дану Дана мрмота и поново се понавља увијек исти сценарио. Они су као уједињени и они су као пред великом побједом. Међутим, народ увијек каже нешто друго, а то је да их народ неће. Тако ће бити и овај пут. Ту су ствари апсолутно јасне. Дакле, ту нема апсолутно никаквих дилема", навео је Ковачевић.
Ковачевић истиче да се прича да су три странке из опозиције пред договором.
"Дакле, ову четврту странку из опозиције у већ заборавили и одбацили. При том то називају ујединјењем опозиције. Да ли је то сад став свих странака у опозицији или је то став само те једне странке и тог једног "вона би" кандидата Драшка Станивуковића", истакао је Ковачевић.
Нагласио је да сто сада све представља један бућкуриш.
"У који ми никако не желимо да се петљамо. И што је најбитније, народ Републике Српске не жели са таквима да се петља", јасан је Ковачевић.
Када су у питању кандидатуре, Ковачевић истиче да се опозиција затрчава раније.
"Ми сачекамо увијек, одредимо кандидате некад у мају или јуну. Оно што је веома једноставно, јесте да отприлике и првих 50 у СНСД-у је испред свих тих такозваних првих великана лидера опозиције Дакле, ствари су веома једноставне. Опозиција 13. пут најављује велику побједу и 13. пут народ ће их послати тамо гдје им је мјесто, у опозицији. Народ ће изабрати ко ће да их води, а то су они који су их водили до сада. Јер смо сасвим сигурни да је то убједљиво најбоља опција за народ Републике Српске", закључио је Ковачевић.
(РТРС)
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
13
33
13
27
13
19
13
09
13
02
