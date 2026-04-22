Дарко Младић: Након што љекари прегледају генерала поднијећемо захтјев за привремено пуштање

Дарко Младић, син српског генерала Ратка Младића, изјавио је да ће данас, након што српски лекари у затвору Међународног резидуалног механизма за кривични трибунал у Хагу прегледају његовог оца којем се здравствено стање погоршало, поднијети захтјев за привремено пуштање.
Како је Младић рекао за АТВ, два љекара из Србије су у 10 часова почели са прегледом генерала, а све би могло потрајати неколико часова.
Младић је рекао да се нада да им у Хагу неће правити проблеме.
Раније је Младић рекао да је ситуација драматична.
"Ситуација је драматична. Љекари ће данас око 10 сати ући да га прегледају. Ја очекујем након тога да они врло брзо напишу извјештаје и након тога ћемо ми одмах поднети захтјев за привремено пуштање. Ми смо стално добијали некако некомплетне извјештаје, овај пут смо добили доста документације везано за конкретно ову ситуацију и наши љекари су већ прошли кроз све документе", рекао је Дарко Младић за ТВ Прва.
Указао је да је сада најважније да суд прихвати оно што је затражено, а то је да буде пуштен.
"Чињеница је да је мој отац на крају живота и да умире, било би хумано, а и по правилима трибунала да га пусте у Србију. Чак и Уједињене нације имају правила и за ову ситуацију, она се зову Мандела правила, односе се на права притвореника и осуђених особа, и у односу на та правила мој отац је одавно требало већ да буде пуштен", рекао је Младић.
Говорећи о здравственом стању свог оца, Младић је рекао затворски љекари нису успјели јасно да утврде узрок ове најновије кризе.
"Надам се да ће наши љекари имати увид и у налазе и у снимке, а не само у писани извјештај доктора и на основу тога ће они вјероватно помоћи да се добије тачна дијагноза шта је у питању. Мој отац је већ толико нарушеног здравља, имао је вишеструке мождане ударе, срчане ударе, отказ бубрега, лежи већ двије године у кревету, има шећер и висок притисак. Чудо је да је жив уопште данас" , рекао је Младић.
Додао је да се нада да ће се данас разјаснити због чега не прима инфузију, будући да јако тешко гута и да воду успијевају да му дају само гутљај по гутљај.
"Ограничено пије, за два сата посјете није попио пола мале чаше воде. Јуче је појео банану, а прекјуче није ништа", рекао је Дарко Младић.
Навео је да вечерас долази и његова мајка, односно супруга Ратка Младића, која ће сутра и у петак бити са њим у посјети.
Затворска документација такође потврђује веома озбиљно погоршање Младићевог здравственог стања, а породица тренутно чека одговор од ИЦТY на захтјев Русије и Србије упућен Савјету безбједности УН за његово пуштање на слободу из здравствених разлога.
У децембру је замјеник сталног представника Русије у УН Марија Заболотскаја затражила на састанку Савјета безбједности УН да се Ратко Младић пребаци у Србију ради одслужења казне или да буде пуштен на слободу из хуманитарних разлога како би могао да проведе остатак живота уз одговарајућу палијативну његу.
Ратко Младић је у затвору претрпио најмање два мождана удара и био је неколико пута оперисан.
