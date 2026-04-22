Руска делегација са митрополитом Јефремом

22.04.2026 09:04

Руска делегација са Јефремом
Фото: RTRS

Руска делегација предвођена замјеником министра иностраних послва Александром Грушком састала се данас са митрополитом бањалучким Јефремом.

Делегација ће данас у Бањалуци положити вијенце на Споменик маршалу Жукову.

Подсјећамо, званичници Српске разговарали су јуче у Бањалуци са делегацијом Руске Федерације, коју је предводио замјеник министра спољних послова Александар Грушко. Одржан је и геополитички форум.

Истакнута је подршка Дејтонском мировном споразуму, позив на укидање ОХР-а и јачање сарадње, док је лидер СНСД-а Милорад Додик поручио да Српска неће уводити санкције Русији.

Званичници Српске и руска делегација обишли су и српско-руски храм у изградњи у Бањалуци, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

