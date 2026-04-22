Руска делегација са митрополитом Јефремом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руска делегација предвођена замјеником министра иностраних послва Александром Грушком састала се данас са митрополитом бањалучким Јефремом.
Делегација ће данас у Бањалуци положити вијенце на Споменик маршалу Жукову.
Подсјећамо, званичници Српске разговарали су јуче у Бањалуци са делегацијом Руске Федерације, коју је предводио замјеник министра спољних послова Александар Грушко. Одржан је и геополитички форум.
Истакнута је подршка Дејтонском мировном споразуму, позив на укидање ОХР-а и јачање сарадње, док је лидер СНСД-а Милорад Додик поручио да Српска неће уводити санкције Русији.
Званичници Српске и руска делегација обишли су и српско-руски храм у изградњи у Бањалуци, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
10
38
10
36
10
30
10
24
10
19
Тренутно на програму