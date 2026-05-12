Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

Аутор:

АТВ
12.05.2026 19:37

Фото: MG Forum

Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила данас у мјесту Подоругла у Мркоњић Граду.

Како је речено из полиције, у незгоди су учествовали аутобус и теретно возило.

"Полицијској управу Мркоњић Град, данас у 17,10 часова, пријављено је да се на магистралном путу Језеро-Мркоњић Град, у мјесту Подоругла, општина Мркоњић Град, догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали теретно моторно возило и аутобус, а у којој је једно лице смртно страдало", речено је из ПУ Мркоњић Град.

Саобраћај на наведеном путном правцу је обустављен због вршења увиђаја.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.

