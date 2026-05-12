Трагедија на градилишту аутопута код Зенице: Камионџија прегазио младог радника

12.05.2026 18:11

Фото: Pexel/Pixabay

На градилишту аутопута А1 у мјесту Копривна код Зенице јуче је дошло до тешке несреће у којој је живот изгубио млади радник Х. Н. (2001), пишу федерални медији.

Према информацијама Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, несрећа се догодила 11. маја 2026. године око 13:15 сати, када је на градилишту дошло до "контакта између теретног моторног возила и страдалог младића".

Теретним возилом управљао је М. С. (1983).

Превезен у болницу, љекари констатовати смрт

Повријеђени Х. Н. хитно је превезен возилом Службе хитне медицинске помоћи Зеница у Кантоналну болницу Зеница, гдје су љекари, нажалост, могли само констатовати смрт.

На мјесту догађаја обављен је увиђај од стране службеника Полицијске управе Зеница, који настављају рад на утврђивању свих околности које су довеле до ове трагедије.

Више информација очекује се након завршетка истраге, преноси Аваз.

