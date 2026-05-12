Србин протјеран из Хрватске: Овог пута им смета мајица

Држављанин Србије новчано је кажњен и протјеран из Хрватске на двије године јер је на граничном прелазу Нова Села носио мајицу са симболима којима се, према наводима хрватске полиције, "величају великосрпске идеје".
То се догодило у недјељу увече на граничном прелазу Нова Села, саопштила је ПУ дубровачко-неретванска.
Мушкарац је 10. маја у вечерњим часовима стигао на гранични прелаз Нова Села као сувозач у путничком аутомобилу. Током граничне контроле и поступка узимања биометријских података, полицијски службеници примијетили су да носи мајицу са натписима и симболима којима се, како наводе, величају великосрпске идеје.
“Због нарушавања јавног реда и мира истицањем симбола на јавном мјесту, чиме је прекршио Закон о прекршајима против јавног реда и мира, 32-годишњак је ухапшен, а спорна мајица му је одузета. Након хапшења, мушкарац је уз оптужни приједлог приведен на Прекршајно одјељење Општинског суда у Метковићу. Суд га је прогласио кривим и изрекао му правоснажну новчану казну од 2.000 евра”, преноси Индекс.
На основу судске одлуке, полиција у Метковићу спровела је и поступак према Закону о странцима те му издала рјешење о протјеривању из Европског економског простора (ЕЕП). Изречена му је и забрана уласка и боравка у Републици Хрватској у трајању од двије године, а након правоснажности пресуде одбијен му је улазак у земљу.
