Logo
Large banner

Србин протјеран из Хрватске: Овог пута им смета мајица

Аутор:

АТВ
12.05.2026 17:50

Коментари:

5
Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Држављанин Србије новчано је кажњен и протјеран из Хрватске на двије године јер је на граничном прелазу Нова Села носио мајицу са симболима којима се, према наводима хрватске полиције, "величају великосрпске идеје".

То се догодило у недјељу увече на граничном прелазу Нова Села, саопштила је ПУ дубровачко-неретванска.

Био сувозач у возилу

Мушкарац је 10. маја у вечерњим часовима стигао на гранични прелаз Нова Села као сувозач у путничком аутомобилу. Током граничне контроле и поступка узимања биометријских података, полицијски службеници примијетили су да носи мајицу са натписима и симболима којима се, како наводе, величају великосрпске идеје.

“Због нарушавања јавног реда и мира истицањем симбола на јавном мјесту, чиме је прекршио Закон о прекршајима против јавног реда и мира, 32-годишњак је ухапшен, а спорна мајица му је одузета. Након хапшења, мушкарац је уз оптужни приједлог приведен на Прекршајно одјељење Општинског суда у Метковићу. Суд га је прогласио кривим и изрекао му правоснажну новчану казну од 2.000 евра”, преноси Индекс.

Забрана уласка у трајању од двије године

На основу судске одлуке, полиција у Метковићу спровела је и поступак према Закону о странцима те му издала рјешење о протјеривању из Европског економског простора (ЕЕП). Изречена му је и забрана уласка и боравка у Републици Хрватској у трајању од двије године, а након правоснажности пресуде одбијен му је улазак у земљу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Срби

Гранични прелаз

Србија

Коментари (5)
Large banner

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Регион

Зета отпризнала лажну државу "Косово": Бечићеве демократе напустиле сједницу

4 ч

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Регион

Из продаје се хитно повлачи један зачин

5 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Тјерала вршњакињу да јој се извини, па је ударила шаком у лице: Ужас у Црној Гори

5 ч

0
Јак вјетар у Загребу разнио штандове на пијаци.

Регион

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

5 ч

0

  • Најновије

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

19

26

Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner