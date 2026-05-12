Зета отпризнала лажну државу "Косово": Бечићеве демократе напустиле сједницу

12.05.2026 15:44

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Одборници Скупштине општине Зета изгласали су данас Декларацију о поништењу одлуке о признању самопроглашене косовске независности на територији ове општине, а тим поводом предсједник Демократске народне партије (ДНП) Црне Горе и посланик Милан Кнежевић поручио је да улазак у историју почиње малим кораком.

За Декларацију гласали су одборници ДНП-а, Нове, Марко Вукчевић из Демократа и независни одборници Никола Рајовић, Светозар Улићевић и Лидија Панић.

Бечићеве демократе напустиле сједницу

Одбоници ДПС-а нису присуствовали сједници, а прије гласања салу су напустили одборници Демократа Александра Петричевић и Лука Крстовић.

Предлагач одлуке Небојша Никчевић казао је да је Иницијативу потписало 18 одборника, истакавши да СО Зета констатује да су све досадашње Владе игнорисале већински став грађана Црне Горе и да су Косово и Метохија саставни дио Србије.

Никчевић је навео да Скупштина општине Зета доноси Декларацију као подршку народу на Косову и Метохији.

Кнежевић: Улазак у историју почиње малим кораком

Предсједник Демократске народне партије (ДНП) Црне Горе и посланик Милан Кнежевић поручио је, поводом данашњег усвајања Декларације о поништењу признања тзв. Косова у Скупштини општине Зета, да улазак у историју почиње малим кораком.

Он је поздравио потез најмлађе црногорске општине, нагласивши историјски контекст ове одлуке.

„Зета је поништила одлуку о признању тзв. Косова. Улазак у историју почиње малим кораком, а завршава маршом вјечности! Ни корак назад!“, поручио је Кнежевић на друштвеним мрежама.

