Зета отпризнала лажну државу "Косово": Бечићеве демократе напустиле сједницу

Одборници Скупштине општине Зета изгласали су данас Декларацију о поништењу одлуке о признању самопроглашене косовске независности на територији ове општине, а тим поводом предсједник Демократске народне партије (ДНП) Црне Горе и посланик Милан Кнежевић поручио је да улазак у историју почиње малим кораком.
За Декларацију гласали су одборници ДНП-а, Нове, Марко Вукчевић из Демократа и независни одборници Никола Рајовић, Светозар Улићевић и Лидија Панић.
Одбоници ДПС-а нису присуствовали сједници, а прије гласања салу су напустили одборници Демократа Александра Петричевић и Лука Крстовић.
Предлагач одлуке Небојша Никчевић казао је да је Иницијативу потписало 18 одборника, истакавши да СО Зета констатује да су све досадашње Владе игнорисале већински став грађана Црне Горе и да су Косово и Метохија саставни дио Србије.
Никчевић је навео да Скупштина општине Зета доноси Декларацију као подршку народу на Косову и Метохији.
Он је поздравио потез најмлађе црногорске општине, нагласивши историјски контекст ове одлуке.
„Зета је поништила одлуку о признању тзв. Косова. Улазак у историју почиње малим кораком, а завршава маршом вјечности! Ни корак назад!“, поручио је Кнежевић на друштвеним мрежама.
