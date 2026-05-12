Још један случај хантавируса: Младић хитно хоспитализован

Младић (25) из Италије примљен је у болницу за инфективне болести у Риму због сумње на инфекцију хантавирусом, пренијела је агенција Анса.
Према наводима медија, пацијент из јужне регије Калабрије стављен је у карантин након што је путовао летом компаније КЛМ Ројал Дач Ерлајнс заједно са женом која је касније преминула од инфекције.
Генерални директор Светске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адхан Гебрејесус рекао је да се очекује повећање броја случајева хантавируса због периода који је протекао између појаве првог случаја и потврде заразе.
Говорећи на конференцији за новинаре, Тедрос је навео да је први случај забиљежен 6. априла на крузеру МВ Хондиус, док је инфекција потврђена као заразна тек око 24. или 25. априла, пренио је Скај њуз.
Према његовим ријечима, током тог периода путници су имали бројне међусобне контакте, што повећава могућност даљег ширења вируса упркос превентивним мјерама које су касније уведене, преноси Танјуг.
