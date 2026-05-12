Logo
Large banner

Више од пола вијека га сви зову Кемиш, нико не зна зашто: Ово је разлог зашто има тај надимак

Аутор:

АТВ
12.05.2026 16:48

Коментари:

0
Више од пола вијека га сви зову Кемиш, нико не зна зашто: Ово је разлог зашто има тај надимак

Преко пола вијека је Мирољуб Аранђеловић јавности познат по надимку Кемиш, а његова каријера хармоникаша и продуцента је толико година на високом нивоу.

Кемиш већ дуго ужива у љубави са легендарном певачицом Зорицом Брунцлик. Сада, помaже јој у менторисању кандидата у популарном музичком такмичењу "Пинкове звезде", а недавно је почело да се нагађа о томе како је он добио надимак по ком га сви знају.

Многима на друштвеним мрежама није било јасно како је постао Кемиш од имена Мирољуб, а врло брзо, услиједиле су спекулације.

676.webp

Сцена

Зорица Брунцлик открила кроз шта је прошла: "Ништа нисам осјећала. Ништа!"

Један од корисника који су се бавили овом темом, дошао је до рјешења које заправо има смисла.

- Кемиш се зове Мирољуб Аранђеловић, што имплицира да су га звали Мишке, што даље имплицира да је од Мишке настало Кемиш јер, шатровачки - писало је у једној објави.

Наиме, Кемиш је шатровачки прочитан надимак Мишке, који је вјероватно настао од његовог имена Мирољуб.

Међутим, хармоникаш се није потврдио ову вијест, али изгледа да многима ова прича дјелује логично.

Породични дом

Музичка звијезда Зорица Брунцлик и истакнути умjетнички виртроуз на хармоници Мирољуб Аранђеловић Кемиш већ деценијама слове за један од најскладнијих парова са домаће естраде. На луди камен су стали 1985. године и од тада ништа није успјело да их пољуља.

Својим вредним радом створили су империју, а њихов дом личи на оне из свјетских часописа.

Обновили завјете у породичном дому

Зорица Брунцлик и Мирољуб Аранђеловић Кемиш у свом породичном дому обновили су завјете након 40 година љубави.

Зорица је засијенила невероватним стајлингом, а умјесто вјенчанице обукла је бијели комплет купљен у Бечу, који је укомбиновала са бијелим шеширом са бисерним детаљима. Љубавни пар је сатима славио са својим најближим члановима породице, пријатељима и личностима са естраде.

Зорица Брунцлик-24102025

Сцена

Зорица Брунцлик: Побегла сам гробару са лопате

И купатило, које је у бијело-окер нијансама, је веома пространо. Примјетно је да је када веома велика, као и да се око ње налазе два стуба у грчком стилу који дају посебну ноту цијелој просторији, док се на полицама види велики број пешкира.

Зорица ипак највише времена проводи у просторији коју назива терасом, а у којој се налазе камин и удобан намештај. Зид је украсила кожом леопарда, коју је, како је открила, добила на поклон током боравка у Јужној Африци.

- У овој просторији би била каријера Зорице Брунцлик од 47 година, као и Мирољуба Аранђеловића Кемиша као аутора. Овде се налазе све моје награде. Најдражи ми је опанак "Посело на Калемегдану" - рекла је једном приликом музичка звијезда.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зорица Брунцлик

Кемиш

Пинкове Звезде

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачица Зорица Брунцлик Пинкове Звезде

Сцена

Зорица Брунцлик открила кроз шта је прошла: "Ништа нисам осјећала. Ништа!"

6 д

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Сцена

Зорица Брунцлик први пут у јавности након операције: Не скида осмијех са лица

2 седм

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Сцена

Огласила се Зорица Брунцлик након тешког периода: ''Идемо даље - још јаче''

2 седм

1
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Сцена

Овако изгледа Зорица Брунцлик након операције: ''Разредна се ускоро враћа''

2 седм

0

Више из рубрике

Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију

Сцена

Вечерас прво полуфинале Евровизије: Кад наступа Србија

6 ч

0
Умрла мајка Јована Перишића

Сцена

Умрла мајка Јована Перишића

9 ч

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Здравко Чолић реновира вилу на коју је бачена бомба: ''Све ће изгледати као ново''

10 ч

0
Харис Џиновић видно нерасположен на наступу: Фанови сматрају да је разлог Мелинина удаја

Сцена

Харис Џиновић видно нерасположен на наступу: Фанови сматрају да је разлог Мелинина удаја

20 ч

0

  • Најновије

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

19

26

Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner