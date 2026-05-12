Више од пола вијека га сви зову Кемиш, нико не зна зашто: Ово је разлог зашто има тај надимак

Преко пола вијека је Мирољуб Аранђеловић јавности познат по надимку Кемиш, а његова каријера хармоникаша и продуцента је толико година на високом нивоу.
Кемиш већ дуго ужива у љубави са легендарном певачицом Зорицом Брунцлик. Сада, помaже јој у менторисању кандидата у популарном музичком такмичењу "Пинкове звезде", а недавно је почело да се нагађа о томе како је он добио надимак по ком га сви знају.
Многима на друштвеним мрежама није било јасно како је постао Кемиш од имена Мирољуб, а врло брзо, услиједиле су спекулације.
Један од корисника који су се бавили овом темом, дошао је до рјешења које заправо има смисла.
- Кемиш се зове Мирољуб Аранђеловић, што имплицира да су га звали Мишке, што даље имплицира да је од Мишке настало Кемиш јер, шатровачки - писало је у једној објави.
Наиме, Кемиш је шатровачки прочитан надимак Мишке, који је вјероватно настао од његовог имена Мирољуб.
Међутим, хармоникаш се није потврдио ову вијест, али изгледа да многима ова прича дјелује логично.
Музичка звијезда Зорица Брунцлик и истакнути умjетнички виртроуз на хармоници Мирољуб Аранђеловић Кемиш већ деценијама слове за један од најскладнијих парова са домаће естраде. На луди камен су стали 1985. године и од тада ништа није успјело да их пољуља.
Својим вредним радом створили су империју, а њихов дом личи на оне из свјетских часописа.
Зорица Брунцлик и Мирољуб Аранђеловић Кемиш у свом породичном дому обновили су завјете након 40 година љубави.
Зорица је засијенила невероватним стајлингом, а умјесто вјенчанице обукла је бијели комплет купљен у Бечу, који је укомбиновала са бијелим шеширом са бисерним детаљима. Љубавни пар је сатима славио са својим најближим члановима породице, пријатељима и личностима са естраде.
И купатило, које је у бијело-окер нијансама, је веома пространо. Примјетно је да је када веома велика, као и да се око ње налазе два стуба у грчком стилу који дају посебну ноту цијелој просторији, док се на полицама види велики број пешкира.
Зорица ипак највише времена проводи у просторији коју назива терасом, а у којој се налазе камин и удобан намештај. Зид је украсила кожом леопарда, коју је, како је открила, добила на поклон током боравка у Јужној Африци.
- У овој просторији би била каријера Зорице Брунцлик од 47 година, као и Мирољуба Аранђеловића Кемиша као аутора. Овде се налазе све моје награде. Најдражи ми је опанак "Посело на Калемегдану" - рекла је једном приликом музичка звијезда.
