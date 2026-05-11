Зорица Брунцлик: Побегла сам гробару са лопате

11.05.2026 07:54

Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.
Музичка дива Зорица Брунцлик вратила се недавно у жири музичког такмичења "Пинкове звезде" након операције коју је имала.

Сада је говорила о својој борби са болешћу те је коментарисала да ли се уплашила за ј живот и ко је све вријеме био уз њу:

"Ја имам остеропорозу и два пута годишње радим анализе, тада када треба , ја радим све анализе и то се десило у августу прошле године када сам отишла код мог реуматолуга, и он је тада погледао моје налазе и рекао да му се не свиђају. Ја сам осјетила тада да губим снагу, да ми се спава, гвожђе ми је било један, а Д димер јако висок. Он је мене тада замолио да одем на разна снимања, да урадим све анализе, и тада сам сазнала да ми је ЦРП 300, тачније да је сепса на помолу. Ја сам тада остала у болници да ме испитају, али нисам доживљавала озбиљно, ја сам планирала моје концерте, наступе… Е тада је мој брат, Милован Бојић, рекао да не смем да наступам нити било шта, јер ми живот виси о концу. Из две фазе сам била у болници, и хвала Богу ето ме овде данас, није било моје вријеме, Бог је рекао да није моје вријеме", рекла је Зорица, преноси Пинк. Казала је да је имала велику подршку породице.

"Нема веће будале од мене, али нисам се дала, али мој Кемиш, моја дјеца, су била избезумљена, али ја сам то тек сада осетила. Морам да кажем да су сва моја дјеца узели своје одморе да би били са мном, и најстарија ћерка, и средња, и син, и најмлађа и мој Мирољуб, сви су били уз мене. Било ми је дирљиво, морам да кажем ја сам увијек била мама, а сада су они мени били мама колико су бринули о мени", рекла је Зорица са сузама у очима па је додала:

"Нема ко од колега, пријатеља није писао, и хвала им на томе, било је то да сам побјегла гробару са лопате, и хвала Богу на томе. Мој Мирољуб је сваки дан био са мном и у болници, он је плакао са мном, био уз мене, мушке сузе су најтеже, али заједно смо побиједили".

