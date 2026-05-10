Зорица Брунцлик открила ко је није звао од колега

Пјевачица Зорица Брунцлик открила је да је од свих колега једино Драгомир Деспић Десингерица ниједном није позвао док се лијечила.
Послије борбе са озбиљним здравственим тегобама, пјевачица Зорица Брунцлик вратила се обавезама и поново оцјењује кандидате у музичком такмичењу "Пинкове звезде".
Како је навела, иза ње је период интензивних прегледа и терапија који је трајао око три мјесеца и захтијевао не само физичку снагу, већ и велику менталну стабилност.
У емисији која је синоћ емитована Зорица Брунцлик се захвалила свима који су јој били подршка током њеног одсуства због болести, али је искористила прилику и да поткачи Десингерицу, преноси Телеграф.
– Да се захвалим свим кандидатима, својим али и осталима који су ми пожељели оздрављење, писали, распитивали се – навела је Зорица.
Десингерица је добацио да су јој били подршка, а Зорица му је одмах одговорила.
– Ућути мајке ти, само ти ниси звао. Ниси! Али хвала ти – рекла је Зорица, а водитељка Бојана Лазић је констатовала да је то срамота.
Подсјетимо, Брунцликова је открила да ју је у најтежим тренуцима контактирао и предсједник Србије Александар Вучић.
