Ана Бекута донијела одлуку, повлачи се: "Оптерећује ме"

Аутор:АТВ
Пјевачица Ана Бекута донела је одлуку и како је саопштила, повлачи се потпуно са друштвених мрежа.
Наиме, како је Ана рекла, након што покушавају да је натјерају да отвори и Тикток, донијела је радикалну одлуку.
"Па ја немам неки одређен став, мене су наговорили да треба да отворим прво Фејсбук страницу, па онда Инстаграм, сад ме тјерају да отворим страницу на Тиктоку, не пада ми на памет.", рекла је Ана,
Како је саопштила, мреже су почеле да је оптерећују и одузимају вријеме.
"И Инстаграм ћу да угасим, не треба ми, оптерећује ме, одузима ми вријеме. Затичем себе да скролујем онако безвезе, вртим неке ствари. Не знам чему то, умјесто да узмем књигу да читам", рекла је она за "Премијеру".
