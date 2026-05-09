Ово ће вас изненадити: Ево коју школу је завршила Карлеуша

09.05.2026 14:15

Пјевачица Јелена Карлеуша
Приватни живот пјевачице Јелене Карлеуше већ годинама је једна од главних тема у медијима и јавности, па свака информација о њеном животу изазива велико интересовање.

Многи се питају које је школе завршила и какво је њено образовање.

Уписала средњу, па се исписала

Након завршене основне школе, уписала је Земунски гимназију, али се у њој није дуго задржала.

Како је сама истакла, из те школе се исписала.

– Земунске гимназије се радо сјећам, поготово разредне и директора, који су били одвратни. Није тачно да су ме избацили, саму себе сам исписала из више разлога. Нису дозвољавали дјевојкама да се шминкају, мини сукње нису биле дозвољене, као ни плава коса, није с,јело да се прича на часу нити да се једе – испричала је.

Коју школу је завршила Јелена Карлеуша?

Иако је, како наводи, била одличан ђак, школовање јој је постало оптерећујуће, не само због строгих правила, већ и због тога што је већ са 16 година снимила први албум.

Након гимназије, уписала је Политехничку школу на Новом Београду, гд‌је је тада и живјела. Похађала је машински смјер, али се ни ту није дуго задржала. Послије три мјесеца прешла је у туристичку средњу школу, коју је завршила ванредно.

– Више сам пјевала него што сам била на часовима – изјавила је Јелена, која је похађала и музичку школу.

Упркос свим промјенама, успјела је да заврши школовање и стекне диплому, иако факултетско образовање нема и, како наводи, није постала академски грађанин “као остали у породици”, преноси Ало.

