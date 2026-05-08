Сузана Манчић проговорила о експлицитном снимку

Популарна српска водитељка Сузана Манчић нашла се 2005. године у центру огромне медијске буре када је њен приватни снимак доспио у јавност.
Готово двадесет година након скандала, водитељка је поново говорила о том периоду живота и открила детаље о којима раније није жељела јавно да прича.
Сузана је признала да је управо она снимила спорни видео, увјерена да ће остати строго приватан и да га никада нико осим ње неће видјети.
Међутим, ствари су се потпуно отргле контроли, а снимак је убрзо постао доступан јавности. Присјећајући се како је све почело, водитељка је без задршке испричала:
"Имала сам сумње и ја сам истраживала копала по сјећањима, по детаљима онда сам ја схватила да ћу да полудим и да одем у тоталну патологију и рекла сам нека га нек иде низ воду ко год да је. Црк'о дабогда. То сам рекла. Али ја сам наставила свој живот и саставила га, јер се распао у том моменту", рекла је Сузана и истакла да је тај снимак сама направила мислећи да га нико сем ње неће видјети.
"Шта кога брига што сам пристала на то?! Неко воли ово, неко оно. Уосталом, то је био мој рад. Ја сам намјестила ту камеру. Послије сам погледала и рекла: 'Добро је ово испало'. И нисам обрисала, што обично радим. Један тренутак неопрезности може послије цијелог живота да те кошта", рекла је искрено Сузана, преноси "Блиц".
Она је открила како се осјећала када је видјела да сви брује о њеној интими.
"Прво сам осјетила невјерицу, а у сљедећој секунди сам мислила да ћу да паднем у несвијест, а након тога ужасан страх шта ће даље бити. Страх је најгори у животу, гори од бола, несреће. То је формирало једну другу слику о мени, генерације коју су се родиле прије 30 година су мислиле да се ја тим бавим", присјетила се тог периода водитељка која је, срећом, немили догађај успјела да остави у прошлости.
