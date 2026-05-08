Logo
Large banner

Пронађена дјевојчица нестала у Новом Саду, познато гдје је била

Аутор:

АТВ
08.05.2026 18:34

Коментари:

0
Нестала дјевојчица Натали
Фото: Приватна архива

Дјевојчица (5), пореклом са Кубе, која је нестала данас у Новом Саду, пронађена је, сазнаје "Блиц".

Она је, како сазнаје портал, била код другарице.

Подсјетимо, дјевојчица је посљедњи пут виђена на Булевару ослобођења са својом мамом, а онда је кренула ка својој кући.

Брацо и Сека чоколаде

Занимљивости

Како су заправо изгледала дјеца са омота чоколаде Сека и Брацо?

У потрагу су били укључили бројни грађани и васпитачица из вртића у који иде дјевојчица. Такође, велики број другара из вртића је било присутно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нестала дјевојчица Натали

нестала дјевојчица

Нови Сад

Србија

потрага

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Поскок

Србија

Најопаснија европска змија уочена на Златибору

50 мин

0
Изгорјела фабрика намјештаја у Сврљигу

Србија

Потпуно изгорјела фабрика у Србији, има повријеђених

59 мин

0
Нестала дјевојчица Натали

Србија

Србија на ногама: Нестала петогодишња дјевојчица

1 ч

0
Мртвачки сандук испао из возила у Прибоју

Србија

Бизаран снимак: Мртвачки сандук испао из аута

2 ч

0

  • Најновије

19

01

Делегација Србије посјетила изложбу Српске у Венецији

18

58

Централне вијести, 08.05.2026.

18

47

АТВ у Венецији: Богата историја, величанствена умјетност и занимљиви људи

18

40

Сузана Манчић проговорила о експлицитном снимку

18

34

Пронађена дјевојчица нестала у Новом Саду, познато гдје је била

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner