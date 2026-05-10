Ако видите ове мјехуриће у кафи, баците је одмах

Јутарња шоља дјелује савршено, али на површини се примјећују ситни, густи мјехурићи који се не распршују, већ се гомилају уз ивицу шоље.
Многи то сматрају знаком свјеже и квалитетне кафе, али то је заблуда. Таква пјена често може указивати на напитак који може негативно утицати на слузокожу желуца.
Права пјена се препознаје по густој и уједначеној структури која се постепено смањује. Ако се на површини задржава дебео, бјеличаст слој са крупнијим мјехурићима, то може бити знак за опрез.
Најчешће то указује да је кафа стара и изгубила свјежину или да је вода коришћена у припреми била преврућа, што може нарушити квалитет напитка.
Када зрна дуже вријеме стоје, природна уља у њима оксидирају, због чега кафа губи свјежину и постаје ужегла.
Управо тада настаје она сумњива сапуњаста пјена која може бити знак да ће стомак негативно реаговати.
Због тога се код неких људи већ након првог гутљаја јављају пецкање и мучнина, јер такав напитак губи своја корисна својства.
Ужегла уља у кафи ослобађају једињења која могу да иритирају осјетљиву слузокожу желуца. Када се томе дода кофеин, може доћи до појачаног лучења желудачне киселине, што изазива непријатне симптоме.
Горушица, надутост и болови се често погрешно приписују стресу, иако узрок може бити управо у кафи коју пијемо.
Код особа са осјетљивим варењем ове реакције се јављају брзо јер организам јасно показује да му напитак не одговара.
Према истраживању о утицају кафе на пробавни систем објављеном у часопису "Нутријентс", одређене супстанце у кафи могу повећати лучење киселине и убрзати пражњење желуца, што код осјетљивих особа доводи до тегоба.
Нису увијек. Танак слој ситне, смеђе-златне пјене који брзо нестаје сматра се нормалним и пожељним. Проблем настаје када је пјена бијела, крупна и постојана јер то може указивати на ужегла зрна или лошу воду.
Пјена је бјеличаста и личи на сапуницу, са крупним мјехурићима који не пуцају
Из шоље се шири кисео или непријатан мирис умјесто мириса свјеже пржене кафе
Након првог гутљаја јавља се пецкање у грлу или горак и металан укус
Како избјећи лоше мјехуриће у кафи
Неколико навика може значајно побољшати квалитет кафе. Купујте мања паковања и потрошите их у року од мјесец дана. Чувајте кафу у добро затвореној посуди, даље од свјетла и влаге. Немојте је држати у фрижидеру јер лако упија мирисе и влагу.
Воду загријте до кључања па сачекајте око петнаест секунди прије него што је прелијете преко кафе. Џезву или филтер-уређај перите након сваке употребе јер се талог брзо квари. Бирајте кафу на којој је јасно означен датум пржења, а не само рок трајања.
