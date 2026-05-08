Најопаснији хантавирус откривен је у Србији, носи име пријестонице

Најопаснији хантавирус у Европи носи име Београда. Убија 12 одсто заражених, изазива унутрашња крварења и отказивање бубрега.
Док се на луксузним крузерима који плове европским морима проглашавају карантини због ширења хантавируса, научници упозоравају на језиву чињеницу: најсмртоноснија варијанта овог невидљивог непријатеља носи име српске пријестонице и деценијама се крије у нашој непосредној близини!
Драма која је почела на туристичким рутама широм Европе скренула је пажњу јавности на Добрава-Београд вирус (ДОБВ), патоген који не прашта.
Иако се различити сојеви овог вируса појављују од Њемачке до Русије, научна истраживања потврђују да је сој изолован у Београду најагресивнији и најкобнији по човјека.
Стручњаци у свом раду јасно праве разлику између "блажих" европских варијанти и оне која вреба на Балкану. Док варијанте у Естонији или Њемачкој пролазе готово без симптома, "београдски" генотип изазива стравичне посљедице.
У научном раду који анализира ову пријетњу стоји застрашујући закључак.
"Добрава-Београд вирус је највирулентнији (најопаснији) хантавирус у Европи и одговоран је за готово све фаталне случајеве хеморагијске грознице. Редослијед опасности је јасан: док су остали сојеви блажи, генотипови 'Добрава' и 'Београд' изазивају тешке клиничке слике са стопом смртности од чак 10 до 12 одсто!", истакли су научници, преноси "информер".
У земљама бивше Југославије и Грчкој, гдје доминира најопаснији генотип, стопа смртности се деценијама креће између 10 и 12 одсто. То практично значи да се сваки десети случај завршава фатално.
За разлику од обичних вируса који изазивају стомачне тегобе на бродовима, ДОБВ напада директно бубреге и изазива унутрашња крварења (хеморагијску грозницу).
Смртност без премца: Сваки десети заражени овим сојем не преживи.
Невидљиви пренос: Вирус се шири преко микро-честица које остављају глодари. Довољно је да удахнете прашину у зараженом простору и пакао почиње.
Симптоми замке: Први знаци су висока температура и бол у мишићима, због чега многи мисле да имају обичан грип или јачу прехладу, губећи драгоцјено вријеме за лијечење.
Појава хантавируса на крузерима подигла је ниво безбједности у свим европским лукама. Ипак, епидемиолози упозоравају да је права опасност у унутрашњости, у руралним предјелима и старим објектима гдје живи шумски миш – главни преносилац најсмртоноснијег "београдског" генотипа.
Ако сте боравили у природи, чистили подруме или викендице и осјетите нагли скок температуре уз јаку главобољу, хитно се јавите љекару. Код Добрава-Београд вируса, разлика између живота и смрти мјери се сатима!
Најзначајнији и најцитиранији примјер у науци јесте управо изолација вируса из 1992. године, која је заувијек промијенила медицинску мапу Европе.
У Институту за имунологију и вирусологију "Торлак" у Београду, научници су идентификовали вирус код пацијента који је имао најтежи могући облик хеморагијске грознице са реналним синдромом (ХГБС). Пацијент је имао масивна унутрашња крварења, потпуни престанак рада бубрега и драматичан пад крвног притиска.
Овај случај је био толико специфичан јер је показао да вирус не напада само шумске раднике, већ може погодити било кога ко дође у додир са контаминираном средином. Управо тај београдски пацијент постао је "нулта тачка" за дефинисање најопаснијег генотипа на свијету, јер је вирус узет директно из његове крви био идентичан оном пронађеном у природи, потврђујући директну везу између глодара и смрти човјека.
Док Европа прати ситуацију на мору, наука нас подсјећа да је "најгори од свих" рођен и именован баш овдје, у срцу Балкана.
